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Çin'den yapay zeka atağı: Savcı gibi çalışıp suçlamalara karar verecek!

#Çin#Yapay Zeka#Savcı
Çinden yapay zeka atağı: Savcı gibi çalışıp suçlamalara karar verecek

Bugüne kadar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz şeyler birer birer gerçek olmaya başlıyor. Çin'de bilim insanları yapay zeka kullanarak yaratılan savcı ile insanların suçlarına ve cezalarına karar verecek bir sistem üzerinde çalışmaya başladı.

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Çinli bilim insanlarının, insanların suçlu olup olmadığına ve cezasına karar verecek dünyanın ilk 'Yapay zeka savcı'sını geliştirdiklerini açıklaması büyük ses getirdi.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar geliştirdikleri bu teknolojinin, davanın sözlü tarifiyle birlikte suçlamaya yüzde 97'den fazla bir doğrulukla karar verebildiğini açıkladı.

The Telegraph'da yer alan habere göre yapay zeka savcısı Çin'in en büyük ve en yoğun bölge savcılığı olan Şanghay Pudong Halk Savcılığı tarafından geliştirildi ve test edildi. Yayınlanan araştırma sonuçlarına göre yapay zekayla çalışan makine, kredi kartı sahtekarlığı, hırsızlık, kavga başlatma ve sorun çıkarma dahil olmak üzere Şanghay'ın en yaygın sekiz suçu için doğru bir şekilde suçlamada bulunabilir.

Bu yeni teknoloji 2015-2020 yılları arasında işlenen 17 bin suçun vaka kayıtlarıyla çalışılarak geliştirildi. Herhangi bir masa üstü bilgisayarda bile çalışabilecek şekilde geliştirilen yapay zeka, insan temelli vaka analizlerini kullanarak bir kişiye suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceğine karar verebilecek.

Çinden yapay zeka atağı: Savcı gibi çalışıp suçlamalara karar verecek

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Çin'de beraat oranının sadece yüzde bir olduğu düşünülürse yapay zeka savcının yönelteceği suçlamanın mahkumiyetle sonuçlanma oranı da neredeyse kesin olacak.

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Projenin baş bilim insanı Shi Yong'a göre, sistem potansiyel olarak savcıların günlük iş yükünü azaltabilir ve bu sayede daha zorlu görevlere odaklanmalarına yardımcı olabilir. Shi Yong'un açıklamalarına göre bu yapay zeka sistemi gelecekte savcıların yerini bile alabilecek düzeyde bir yardım sağlayabilir.

Çin'in bir süredir yargı sistemi için bu tür teknolojik yenilikler üzerinde çalıştığı bilinen bir gerçekti.

2017 yılında ülkede ilk kez video görüşme yoluyla düzenlenen mahkemede sanal yapay zeka yargıçlar e-ticaret gibi dijital suçlar için davada görev almış, bunun yargı süreçlerini hızlandırmak için atılan bir adım olduğu, gerçek yargıçların böylelikle büyük davalardaki kritik noktalara daha fazla zaman ayırabilecek duruma geldiği açıklanmıştı.

Çinden yapay zeka atağı: Savcı gibi çalışıp suçlamalara karar verecek

Shi Yong, Çinli savcıların 2016 yılında yapay zeka kullanmaya başladığını belirterek, birçok avukatın artık kanıtların gücünü, tutuklama koşullarını değerlendiren ve hatta bir şüphelinin halka ne kadar tehlike teşkil ettiğini inceleyen "Sistem 206" olarak bilinen bir yapay zeka aracı kullandığını da sözlerine ekledi.

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Öte yandan Çin'in bu teknolojiyi başka alanlarda da kullanmak için hareket geçtiği ve ABD'nin bu gelişmelerin, Çin'e askeri, sağlık ve diğer kilit sektörler için büyük avantaj sağlamasından çekindiği de haberde yer aldı.

Pentagon'un yazılım şefi, ekim ayında Financial Times'a verdiği röportajda Çin'in yapay zeka savaşında çoktan ABD'yi geçtiğini ve küresel çapta hakim olma yolunda olduğunu söylemişti.

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