Çin'den yabancı evlat kararı: ABD'li aileler endişeli

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Çin hükümeti, uluslararası evlat edinme programını sona erdirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkenin artık yabancı ülkelerden gelen evlat edinme başvurularını kabul etmeyeceğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, tek istisnanın kan bağı olan akrabaların veya üvey çocukların evlat edinilmesi olarak belirlendiğini söyledi.

Çin'in bu kararı, ABD'de yüzlerce ailenin evlat edinme işlemlerinin nasıl etkileneceği konusunda endişe yarattı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliğin Çin'in içişleri bakanlığından yazılı açıklama beklediğini belirtti ve hâlâ evlat edinme işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen ailelerin durumunu anladıklarını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin "Hâlâ evlat edinme işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen yüzlerce aile olduğunu anlıyor ve durumlarını anlayışla karşılıyoruz" açıklaması yaptı.

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Pekin'in açıklaması aynı zamanda ülkedeki doğum oranlarının düşmesinin ardından geldi. Yeni doğan bebeklerin sayısı 2023 yılında 9,02 milyona düşerken, genel nüfus da üst üste ikinci yıl geriledi.

Çin, daha önce Covid-19 salgını nedeniyle uluslararası evlat edinme işlemlerini askıya almış, 2020'de bazı evlat edinmelere yeniden başlamıştı.