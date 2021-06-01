Çin'den Wuhan açıklaması

Çin devlet gazetesi Global Times, Pazar günü bir köşe yazısı yayınladı.

'Laboratuvar sızıntısı' iddiası ile ilgili soruşturma başlattığı için ABD başkanı Joe Biden'ın hedef alındığı yazıda şu ifadeler yer aldı;

'Biden Kovid-19'un Wuhan'daki bir laboratuvardan sızdığı iddiasına soruşturma çağrısında bulunmakla tehlikeli bir duruş sergiliyor.'

Yazıda Saddam yönetimindeki Irak'ın işgali öncesi ABD'nin Irak'ta Kitle İmha Silahları (KİS) bulma çabalarına atıfta bulunan gazete, Biden'ın adımının da bundan farksız olduğunu iddia etti.

Şubat 2003'te dönemin Dışişleri Bakanı Colin Powell, Birleşmiş Milletler'e Saddam Hüseyin rejiminin ülkeyi işgalini haklı çıkarmak için kitle imha silahları geliştirdiğini ve yakın bir tehdit oluşturduğunu söylemişti.

Ancak ABD'li yetkililerin yıllarca süren araştırmalarına rağmen KİS'ler asla bulunamamıştı.

Çarşamba günü Biden, ABD istihbarat yetkililerine, salgına Çin laboratuvarındaki sızıntının neden olduğu iddiasını daha detaylı araştırma emri vermişti.

ABD basını Biden'ın bu adımını 'Başkan araştırma çabalarını iki katına çıkarmalarını emretti' manşetleri ile duyurmuştu.

Geçtiğimiz dönemde Çin'in Wuhan'daki laboratuvarında koronavirüs üzerinde denemeler yaptığını gösteren belgeler sızmıştı.

Bu belgelerden sonra pek çok bilim insanı söz konusu iddianın detaylı bir şekilde araştırılması için çağrıda bulunmuştu.

Ancak Çin, virüsün mutasyona uğradığı ve hayvanlardan insanlara, muhtemelen Wuhan kentindeki bir pazardan doğal olarak geçtiği konusunda ısrar ediyor.

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