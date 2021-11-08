Çin'den uzay çıkarması! Taykonot ekibi uzay yürüyüşüne çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıdaSıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıda#Meteoroloji
Ünlü futbolcu ile eşi yeniden mahkemelik oldularÜnlü futbolcu ile eşi yeniden mahkemelik oldular!#Özer Hurmacı
2-2 sonrası Vitor Pereira iddiası Eriyor, şuursuz, görünen o ki...2-2 sonrası Vitor Pereira iddiası! "Eriyor, şuursuz, görünen o ki..."#Fenerbahçe
Bakan Akar tartışmalara noktayı koydu: Mehmetçiğin moralini bozmayalım, tezkere aynı tezkeredirBakan Akar tartışmalara noktayı koydu: Mehmetçiğin moralini bozmayalım, tezkere aynı tezkeredir#Hulusi Akar
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Akşenere: Hanımefendinin yapması gereken vekilliğine son vermekCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Hanımefendinin yapması gereken vekilliğine son vermek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türkkanın küfür ettiği şehit ailesine Erdoğandan telefonTürkkan'ın küfür ettiği şehit ailesine Erdoğan'dan telefon#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İyi-kötü-çirkin Küfür, yalan, inkar ve itiraf...İyi-kötü-çirkin! Küfür, yalan, inkar ve itiraf...#İYİ Parti
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Rekora ramak kaldı Altın fiyatlarında büyük hareketRekora ramak kaldı! Altın fiyatlarında büyük hareket#Altın
Kripto paralarda rekor hareketi Yatırımcıların cüzdanları doluyorKripto paralarda rekor hareketi! Yatırımcıların cüzdanları doluyor#Bitcoin
İYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiİYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Geceye damga vurdu Cüneyt Çakır VARa giderken...Geceye damga vurdu! Cüneyt Çakır VAR'a giderken...#Fenerbahçe
Kadıköyde büyük isyan Aziz Yıldırım sesleri...Kadıköy'de büyük isyan! Aziz Yıldırım sesleri...#Fenerbahçe
Eda Ecenin panik anlarıEda Ece'nin panik anları#Eda Ece
İmamoğlu pes etmez, Kılıçdaroğlu aday olmayabilirİmamoğlu pes etmez, Kılıçdaroğlu aday olmayabilir#Ekrem İmamoğlu
HABERLERDünya Haberleri

Çin'den uzay çıkarması! Taykonot ekibi uzay yürüyüşüne çıktı

#Çin#Taykonot#Vang Yaping
Çinden uzay çıkarması Taykonot ekibi uzay yürüyüşüne çıktı

Uzay yarışından geri kalmak istemeyen Çin'in hamleleri devam ediyor. Çin'in taykonot ekibi uzay yürüyüşüne çıktı. İstasyon kurulumu için gerçekleştirilen faaliyete katılan Vang Yaping, uzay yürüyüşü yapan ilk Çinli kadın taykonot oldu.

Haberin Devamı

Çin'in Dünya yörüngesinde kurmakta olduğu uzay istasyonuna gönderdiği Şıncou-13 taykonot ekibi uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cai Cigang ve Vang Yaping, dün yerel saatle 20.28'de başladıkları uzay yürüyüşünde 01.16'da istasyon dışındaki faaliyetlerini tamamlayarak ana modüle döndü.

Uzay istasyonunun kurulumu için gerçekleştirilen üçüncü uzay yürüyüşü, Şıncou-13 görevi kapsamında istasyona yollanan yeni taykonot ekibinin ilk araç dışı etkinliği oldu.

Taykonot ekibi, uzay yürüyüşünde yerli üretim Feitien uzay tulumlarını test etti ve uzay istasyonunun mekanik kolu ile diğer araç dışı destek vasıtalarını kullanarak görevler gerçekleştirdi.

UZAY YÜRÜYÜŞÜ YAPAN İLK ÇİNLİ KADIN TAYKONOT

41 yaşındaki Vang, bu faaliyete katılarak, uzay yürüyüşü yapan ilk Çinli kadın taykonot oldu.

Haberin Devamı

Çinden uzay çıkarması Taykonot ekibi uzay yürüyüşüne çıktı

Vang, 2013'te Dünya yörüngesini kateden ve uzay istasyonunun ilk prototipi niteliğindeki "Tiengong-1" modülüne demirleyen "Şıncou-10" seferine katılarak, "Şıncou-9" görevinde yer alan Liu Yang'ın ardından uzaya çıkan ikinci Çinli kadın olmuştu.

İkinci kez uzay yürüyüşüne çıkan 55 yaşındaki Cai ise 2008'de Dünya yörüngesini kateden "Şıncou-7" görevinde Çin adına ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren taykonot olmuştu. Cai'ye uçuşun ardından "uzay seferi kahramanı" unvanı verilmişti.

Gözden Kaçmasın

Çin, uzay yarışında yeni güç olarak ortaya çıkıyorÇin, uzay yarışında yeni güç olarak ortaya çıkıyorHaberi Görüntüle

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU KURMA PLANI

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal durumda bulunmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çin, Tienhı (Göksel Uyum) adı verilen istasyonun çekirdek modülünü 29 Nisan'da fırlatmıştı. Ardından 29 Mayıs'ta Tiencou-2 (Gök gemisi-2) kargo mekiğiyle istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Nie Haişıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'dan oluşan ilk taykonot ekibi, Şıncou-12 mekiği (Kutsal gemi-12) ile 17 Haziran'da istasyona gönderilmişti.

Taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'yu taşıyan Şıncou-13 uzay mekiği ise 15 Ekim'de fırlatılmış, ekip 17 Ekim'de göreve başlamıştı.

Haberin Devamı

Çinden uzay çıkarması Taykonot ekibi uzay yürüyüşüne çıktı

"Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya gönderilecek.

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için 4 insanlı sefer ve 4 kargo seferi yapılması planlanıyor.​​​​​​​

Gözden Kaçmasın

Koronavirüs aşısında yeni dönem İlk açıklama geldiKoronavirüs aşısında yeni dönem! İlk açıklama geldiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Taykonot#Vang Yaping

BAKMADAN GEÇME!

Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy
Eda Ecenin panik anları

Eda Ece'nin panik anları

#Eda Ece
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco