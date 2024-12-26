×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Çin'den Tibet'e dünyanın en büyük barajı

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Tibet#Baraj
Çinden Tibete dünyanın en büyük barajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 14:04

Çin, Tibet Platosu üzerinde inşa edilmesi planlanan barajın yapımına onay verdi. Dünyanın en büyük barajını inşa edecek olan Çin, Tibet Özerk Bölgesi'nde dünyanın en büyük hidroelektrik projesini inşa etmeye hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Himalayalar'ın doğusunda, Yarlung Tsangpo Nehri'nin aşağı boylarında inşa edilmesi planlanan barajın yapımına onay verildi.

Tibet Platosu üzerinde Çin'den Hindistan'a, 50 kilometrede 2 bin metreden fazla irtifa değişiminin olduğu bölgede derin bir kanyon oluşturarak akan nehir üzerinde inşa edilecek barajın, dünyanın en büyüğü olacağı öngörülüyor.

Yılda yaklaşık 300 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi beklenen baraj, halen Çin'in ve dünyanın en büyük hidroelektrik santrali olan, yılda 88,2 milyar kilovatsaat elektrik üretebilen Hubey eyaletindeki Üç Vadi Barajı'nın üç katından fazla kurulu kapasiteye sahip olacak.

Dünyanın en pahalı altyapı projesi
Yapımının 1 trilyon yuana (yaklaşık 137 milyar dolar) mal olacağı hesaplanan baraj, açık arayla dünyanın en pahalı altyapı projesi olması bekleniyor.

Haberin Devamı

Dağlık ve engebeli arazide inşa edilecek barajın yapımının, mühendislik açısından zorlu sınamalar getirmesi bekleniyor.

Barajın inşası için Namcha Barwa Dağı'na 20 kilometre uzunluğunda 4 ila 5 tünelin açılması planlanıyor. Öte yandan tektonik bir plaka üzerinde yer alan bölgede inşa edilecek barajın deprem riskine karşı da sağlamlaştırılması gerekiyor.

Xinhua'nın haberinde, barajın hidroelektrik üretiminin yanı sıra yakın çevresinde rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarının geliştirilmesini de teşvik ederek bölgenin temiz enerji potansiyeline ve Çin'in yeşil ve düşük karbon dönüşümüne katkı sağlayacağı vurgulandı.

Haberde barajın tam olarak nerede yapılacağı ve inşaatın ne zaman yapılacağına dair bilgi verilmedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Tibet#Baraj

BAKMADAN GEÇME!