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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 19:22 | Son Güncelleme:

Çin'den Tesla'ya darbe! Girişini yasakladı

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Çin'den Tesla'ya darbe! Girişini yasakladı

Çin ordusu, güvenlik gerekçesiyle, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla marka otomobillerin askeri binalara ve lojmanlara girmesini yasakladı.

Bloomberg'in haberine göre, Çin silahlı kuvvetleri, Tesla'nın araçlarındaki kameralarla askeri tesislerden "hassas veri" toplanabileceği endişesiyle bu araçlara giriş yasağı getirdi.

Askeri yetkililere gönderilen emirde, "Tesla'nın araçlarındaki çok yönlü kameralar ve ultrasonik sensörlerin bazı yerleri ifşa edebileceği ve askeri bilgilerin güvenliğini sağlamak için söz konusu araçların ordunun tesislerine girişinin yasaklandığı" kaydedildi.

Emirde, Tesla marka araç sahiplerinin otomobillerini askeri mülklerin dışına park etmeleri tavsiye edildi.

Tesla'nın araçlarının, park etme ve tam otomatik sürüş sistemine yardımcı olmak için araç içinde ve dışında çok sayıda kamerası bulunuyor.

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