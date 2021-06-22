Çin'den tepki çeken Wuhan Viroloji Enstitüsü kararı

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 4 milyona yakın insanın canına mal oldu.

Gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam eden virüsü yenmek için çalışmalar sürüyor. Ancak virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bekliyor.

Bu konuda pek çok iddia ve teori ortaya atılsa da virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan sızdığı iddiası son günlerin en çok konuşulan konusu.

Söz konusu iddianın merkezindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı ise ilginç bir haber ile gündemde. Wuhan Viroloji Enstitüsü Çin'in en iyi bilim ödülüne aday gösterildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, laboratuvar, Çin Bilimler Akademisi'nin 2021 Üstün Bilim ve Teknoloji Başarı Ödülü'ne aday gösterildi.

Yapılan açıklamada bu kararın Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün pandemi sırasındaki çalışmaları nedeniyle alındığı bilgisinin altı çizildi.

Hakkındaki iddialar nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli'den de açıklamada övgüyle bahsedildi.

ÇİN'İN KORONA BELGELERİNDEKİ ŞOKE EDEN İFADELER

Önceki haftalarda ise Çin'in 'Koronavirüs belgeleri' ABD'li yetkililer tarafından ele geçirilmiş ve Çin'in sır gibi sakladığı proje deşifre olmuştu.

ABD basınında geniş yer bulan söz konusu belgelere göre, Çinli bilim adamları son altı yıldır koronavirüs dahil biyolojik ve genetik silahlar üzerinde araştırmalar yürütüyor.

Aynı belgelere göre, 2015'ten beri SARS koronavirüslerinin askeri potansiyelini değerlendiren Peki yönetimi bu projeyi olası bir 'Üçüncü Dünya Savaşı' senaryosu için hazır tutuyor.

Söz konusu belgelerde bu proje bir savaş durumunda 'zaferin temel silahı' olarak adlandırılıyor ve detaylı incelemeler sunuyor. Belgelerde Üçüncü Dünya Savaşı'nın beklenenin aksine kimyasal ve nükleer silahlar ile değil, biyolojik silahlar ile yapılacağı tezi yer alıyor.

ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan iki atom bombasına atıfta bulunan belgelerde biyolojik silahların yeni bir dünya savaşında 'zafer için temel silah' olacağının altı çiziliyor.

Halk Kurtuluş Ordusu'nda görev alan bilim adamlarının hazırladığı dosya, hastalıkların 'daha önce hiç görülmemiş bir şekilde' silah yapmak için manipüle edilmesini incelediğini iddiası yer alıyor.

Belgelerde biyolojik silahların maksimum etkiyi göstermesi için gereken koşullar da özetleniyor. Belgelerde 'biyolojik saldırı gece veya şafak vakti sabit rüzgar yönü olduğu zamanda yapılmalı' ifadesi yer aşıyor.

DSÖ MERCEK ALTINA ALMIŞTI

Pandeminin başladığı günden beri defalarca ortaya atılan bu iddia ile ilgili geçtiğimiz aylarda Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) önemli bir açıklama gelmişti.

DSÖ tarafından yayınlanan raporda koronavirüsün yarasalar dahil başka bir hayvan yoluyla insanlara bulaşabileceği riskinden söz edilirken, komplo teorilerinin yaygın olduğu laboratuvar sızıntısının ise son derece düşük olduğu kaydedilmişti.

BİDEN'DAN 'KORONA' TALİMATI

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz haftalarda virüsün ortaya çıkışı ilgili kritik açıklamalarda bulunmuştu.

İstihbarat yetkililerinin iki ihtimal üzerinde durduğunun altını çizen Biden, 'Çabalarını iki katına çıkararak 90 gün içinde son bilgileri bizimle paylaşmalarını istiyorum' demişti.

Biden aynı açıklamasında 'ABD, Çin’e tamamen şeffaf ve kanıtlara dayalı bir soruşturma yapmak için baskı kuracak tüm partnerlerle iş birliği yapmaya devam edecek' ifadelerine yer vermişti.

Çin ise bunun üzerine ABD'nin Irak işgali öncesinde öne sürdüğü 'kitle imha silahları' argümanına atıfta bulunarak açıklamaya tepki göstermişti.

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