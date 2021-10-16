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Çin'den tepki çeken karar! Kutsal kitap uygulamalarını kaldırttı

#Çin#Apple#Kur'an-I Kerim
Çinden tepki çeken karar Kutsal kitap uygulamalarını kaldırttı

Amazon'un sesli kitap hizmeti Audible ile İslam ve Hristiyanlığın kutsal kitaplarını okumak için kullanılan bazı telefon uygulamaları, Çin anakarasındaki Apple Store'dan kaldırıldı.

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Audible, bugün yaptığı açıklamada, uygulamanın "izin gereklilikleri" nedeniyle geçen ay Çin anakarasındaki Apple Store'dan kaldırıldığını bildirdi.

Kur'an-ı Kerim ve İncil okuma ve dinleme uygulamalarının yapımcıları, uygulamalarının hükümetin talebi üzerine Apple'ın Çin merkezli mağazasından kaldırıldığını açıklarken, Apple'dan henüz açıklama yapılmadı.

"Quran Majeed" uygulamasını yapan Pakistan Veri Yönetim Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Çinli yetkililerden konuya ilişkin daha fazla bilgi bekledikleri belirtildi. Karaçi merkezli şirketin uygulamasının Çin'de yaklaşık 1 milyon ve dünya çapında yaklaşık 40 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Ayrıca, bir İncil uygulamasının yapımcısı da özel izne ihtiyaç duyulduğu nedeniyle uygulamasını Çin'deki Apple mağazasından kaldırdığını söyledi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden (CAIR) yapılan açıklamada Apple şirketi, Çin'in Müslümanlara ve diğer din mensuplarına yönelik "zulmüne yardım etmek"le suçlandı.

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#Çin#Apple#Kur'an-I Kerim

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