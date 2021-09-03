Çin'den televizyonlar için flaş karar: Efemine erkek sunuculara yasak geldi

Çin hükümeti, televizyonlarda topluma ve gençlere kötü örnek teşkil eden program içeriklerini yasaklayacağını açıkladı.

Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi (NRTA), yayımladığı yönergede, televizyon programlarında "efemine tarza sahip" erkek sunucu ve icracılara yer verilmeyeceğini, "siyaseten yanlış ve ahlak dışı davranışları teşvik eden" programların yasaklayacağını belirtti.

Yayıncıların programlarında gençlere şöhrete ve servete özenti, hayranlık kültürü aşılayan tarzlara yer vermekten kaçınmaları gerektiğinin vurgulandığı yönergede, bunlar yerine "geleneksel Çin kültürünü, devrimci kültürü ve ileri sosyalist kültürü teşvik etmeleri gerektiği" vurgulandı.

Yönergede programcıların kostümler, makyaj ve icra tarzları bakımından "doğru estetik yönelime" sahip olması gerektiği belirtilerek "Efemine tarz gibi anormal estetik tercihleri boykot etmeliyiz." ifadelerine yer verildi.

Televizyonda yer verilen sunucu ve icracıların siyaseten ve ahlaken doğru konumdaki kişilerden seçilmesi gerektiğine dikkat çekilen yönergede, "Siyasal duruşu yanlış olan, partiyi (Çin Komünist Partisi) ve ülkeyi desteklemeyen kişilere yer vermemelisiniz. Yasaları ve kuralları ihlal eden, sosyal adalet ve eşitlik kırmızı çizgisine karşı çıkan, kamu düzeni ve ahlakını tehdit eden, etik dışı sözler ve eylemler içindeki kişilere yer vermemelisiniz." denildi.

Hükümet daha önce de internet, sosyal medya ve veri güvenliği denetimleri arttırmaya yönelik adımlar atmış, dün yürürlüğe giren düzenleme uyarınca 18 yaş altındakilerin internette oyun oynama süresini okul günleri dışında haftada 3 saat ile sınırlamıştı.

ÇİN, REŞİT OLMAYANLAR İÇİN ÇEVRİM İÇİ OYUN SAATLERİNE KISITLAMA GETİRDİ

Çin’de 18 yaş altı kişilerin çevrim içi oyun saatlerini kısıtlayan bildiri yayımlandı.

Xinhua’nın haberine göre, Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresi tarafından yayımlanan bildiride, yetişkin olmayan kişilerin ruhsal ve fiziksel sağlığının korunması ve oyun bağımlılığının engellenmesinin amaçlandığı belirtildi.

Bildiride, çevrim içi oyun firmalarından, reşit olmayanlar için oyun saatlerini cuma günü ve hafta sonları 20.00-21.00 saatleri ile sınırlı tutmaları istendi.

Bunun yanı sıra, çevrim içi oyun firmalarının gerçek isimlerle açılmayan kullanıcı hesaplarına hizmet vermesi engellendi.

Çin Ulusal Basın ve Yayın İdaresine bağlı kuruluşlarca ilgili yasa ve kuralların sıkı bir şekilde uygulanması için kontrollerin artırılacağı kaydedilen bildiride, okulların ve ebeveynlerin de çocuklara karşı yasal sorumluluklarını yerine getirmesi istendi.

Öte yandan, yeni kısıtlamaların teknoloji şirketlerini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Çin’de daha önce yürürlükte olan düzenleme ile reşit olmayanlar için çevrim içi oyun çoğu günlerde 1,5 saatle sınırlandırılıyordu.

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