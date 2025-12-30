Çin’den Tayvan’a ‘abluka’ gibi askeri tatbikat

Haberin Devamı

Çin’in egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan’a yaklaşık iki hafta önce ABD tarafından 11 milyar dolarlık silah satışına onay verilmesinin ardından, Pasifik’te sular bir kez daha ısındı. Washington’ın onayının ardından ABD’li 20 savunma şirketi ve 10 üst düzey yöneticiyi kara listeye aldığını duyuran Pekin yönetimi, dün Tayvan çevresinde “Adalet Görevi 2025” adını verdiği bir askeri tatbikat başlattı.

KUŞATMA SİMÜLASYONU

Tayvan’a “yakın mesafede” fırkateynler, savaş uçakları, insansız hava araçları ve uzun menzilli füzeler konuşlandırılırken, Çin ordusu tarafından yapılan açıklamada tatbikatın “dış güçlere karşı ciddi bir uyarı” göndermek amacıyla düzenlendiği kaydedildi. Tayvan’ın kilit bölge ve limanlarının ele geçirilerek abluka altına alınmasının ‘simüle edildiği’ tatbikat, bugün yerel saatle 08.00 ve 18.00 arasında da devam edecek.

TAYVAN’DAN PEKİN’E GÖZDAĞI

Çin’in ‘askeri tatbikat’ kararına karşı Taipei yönetimi de harekete geçti. Tayvan’da dün düzenlenen basın toplantısında Çin’e ait 14 savaş gemisi, 14 sahil güvenlik gemisi ve 89 askeri uçağın Tayvan’ın ‘müdahale bölgesine’ girdiği kaydedildi. Tayvan Savunma Bakanlığı ise, sosyal medya platformu Facebook üzerinden ABD yapımı HIMARS roket sistemlerinin bir videosunu paylaşarak Pekin yönetimine gözdağı verdi.

ANLAŞMAZLIĞIN NEDENİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ordunun ve füze sistemlerinin de dün sabah itibarıyla ‘durumu izlemek üzere’ konuşlandırıldığı açıklandı. Taipei hava sahası ise “geçici tehlike bölgesi” ilan edildi. Çin ve Tayvan, 1949 yılında Pekin’de Komünist Parti’nin iktidara gelmesiyle sonuçlanan iç savaştan bu yana ayrı ayrı yönetiliyor. Söz konusu tatbikat, Tayvan’ı kendi toprağı olarak gören Çin’in 2022 yılından bu yana gerçekleştirdiği altıncı tatbikat oldu.