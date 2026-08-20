Çin'den tansiyonu yükseltecek hamle: Yapımı tamamlandı... 'ABD'nin dikkat etmesi gereken konu'

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Çin, tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki Paracel Adaları'nda bulunan Antelope Resifi'nde yapay ada inşasının ilk aşamasını tamamladı. Uydu görüntülerine göre yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki kara parçası, analistlerin Pekin'in bölgedeki en büyük askeri tesislerinden birine dönüşebileceğini değerlendirdiği yapının temelini oluşturuyor.

ALTI AYDA DEV YAPAY ADA OLUŞTURULDU

Ticari uydu görüntüsü sağlayıcısı Vantor tarafından 19 Temmuz'da kaydedilen görüntüler, Antelope Resifi'ndeki çalışmaların ulaştığı son noktayı ortaya koydu.

Bölgede altı aydan uzun süren yoğun çalışmaların ardından tarama gemileri ve mavnaların çekildiği görüldü. Deniz tabanından çıkarılan kumlarla oluşturulan kara parçasının toplam uzunluğunun yaklaşık 6 kilometre olduğu belirtildi.

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Asya Denizcilik Şeffaflık Girişimi'nin (AMTI) verilerine göre yapay adanın kara alanı yaklaşık 1.458 dönüme ulaştı. Bu büyüklük, Antelope Resifi'ni Güney Çin Denizi'ndeki Çin'e ait en büyük yapay kara parçası haline getirerek 1.379 dönümlük Mischief Resifi'ni geride bırakıyor.

PİST VE YENİ LİMAN İNŞAATI DİKKAT ÇEKTİ

Uydu görüntülerinde adanın kuzeybatı bölümünde yeni bir pist için çalışmaların başladığı görülüyor. Uzmanlar, bu bölümün yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda bir piste uygun olduğunu değerlendiriyor.

Telegraph'ta yer alan habere göre AMTI, üzerinde çalışılan bölümün şu anda yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğunda olduğunu ancak inşaatın sürdüğünü bildirdi.

Böyle bir pistin tamamlanması halinde Çin'in gelişmiş savaş uçaklarının yanı sıra nükleer kapasiteye sahip H-6 stratejik bombardıman uçaklarını da bölgede konuşlandırabileceği ifade ediliyor.

Antelope Resifi'nde ayrıca 680 metre uzunluğunda bir iskele oluşturuldu. Uydu görüntülerinde Çin Sahil Güvenliğine ait bir geminin yeni limanın yanında demirlediği görüldü.

Adanın güneydoğu bölümünde yeni binalar, yüzey altyapısı ve bir helikopter pistinin de inşa edildiği belirtildi. Lagünün kuzeybatı ve güney kesimlerinde iki beton santralinin kurulması da dikkat çekti.

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TAYVAN SENARYOSUNDA STRATEJİK NOKTA

Antelope Resifi'nin konumu, Güney Çin Denizi'ndeki askeri rekabet açısından önem taşıyor. Bölge, olası bir Tayvan çatışmasında Çin'in operasyonel kapasitesini destekleyebilecek stratejik noktalardan biri olarak değerlendiriliyor.

Açık kaynaklı veri platformu PLATracker'ın kurucusu Ben Lewis, Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "Güney Çin Denizi'nin kuzey kısmı, Tayvan çatışması senaryosunda özellikle önemli olacaktır, bu nedenle Antelope ideal bir konumda bulunuyor" dedi.

Lewis, Antelope Resifi'nin Spratly Adaları'nın daha güneyindeki Çin üslerine kıyasla daha kolay savunulabilir bir konum sunduğunu belirtti. Resifin, Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki idari merkezi olarak kullandığı Woody Adası'ndan da daha büyük olduğu kaydedildi.

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Lewis, "Bence Güney Çin Denizi ve Güney Tiyatro Komutanlığı'nın önemi, özellikle Tayvan ile ilgili olarak, son bir yılda Merkezi Askeri Komisyon tarafından artırıldı" ifadelerini kullandı.

ÇİN'İN NÜKLEER DENİZALTI PLANLARINA DESTEK VEREBİLİR

Uzmanlara göre Antelope Resifi'nde kurulabilecek tam teşekküllü bir üs, Çin ordusunun bölgedeki hava ve deniz faaliyetlerini genişletmesine imkan sağlayabilir.

Singapur merkezli güvenlik uzmanı Collin Koh, bölgede kurulabilecek yapıların Çin'in nükleer silahlı balistik füze denizaltıları için korunaklı alanlar oluşturma stratejisine destek verebileceğini belirtti.

Savunma uzmanları, bölgedeki yeni yapılanmanın ABD ve müttefiklerinin Güney Çin Denizi'ndeki operasyonlarını zorlaştırabileceği görüşünde.

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Avustralya Savunma Kuvvetleri Akademisi'nde profesör olan Carl Thayer, gelişmeye ilişkin değerlendirmesinde, "Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin dikkat etmesi gereken bir başka konu ve Çin anakarasından savunmaya çalışabilecekleri bir şey" ifadelerini kullandı.

Koh, adaya kapsamlı gözetleme sistemlerinin yerleştirilmesinin ABD ve Vietnam'ın bölgede yürüttüğü denizaltı operasyonlarını zorlaştırabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, bu tür tesislerin Çin denizaltılarını saldırılara karşı koruyarak batı Pasifik'e ulaşmak için daha uzak üslerden hareket etme ihtiyacını azaltabileceği değerlendirilmesinde bulundu.

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ÇİN “SİVİL ARAŞTIRMA” DEDİ

Pekin, Antelope Resifi'ndeki yeni yapılanmanın askeri amaç taşıdığını henüz doğrulamadı. Çin devlet medyasında tesisin hava tahmini ve bilimsel araştırma gibi sivil amaçlarla kullanılacağı öne sürüldü.

Çinli Güney Çin Denizi uzmanı Ding Duo da haziran ayında China Daily gazetesinde yayımlanan yazısında inşaat çalışmalarını değerlendirdi.

Ding, "Amaç, militarizasyon değil, barışçıl ve yapıcı olmaktır; suları, onlara bağımlı olan herkes için daha güvenli hale getirmektir" ifadelerini kullandı.

Çin Milli Savunma Bakanlığı ise yeni yapay ada ve tesisle ilgili açıklama yapmadı.