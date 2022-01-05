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Çin'den şaşırtan karar! Binlerce kişi olimpiyat boyunca balonda yaşayacak...

#Çin#Kış Olimpiyatı#Pekin
Çinden şaşırtan karar Binlerce kişi olimpiyat boyunca balonda yaşayacak...

Sıfır-Kovid politikasına devam eden Pekin yönetimi çarpıcı bir karara daha imza attı. Kış olimpiyatları için Çin'e gelen binlerce sporcu, basın mensubu ve olimpiyatlarda görev alacak personel tüm süre boyunca kapalı bir balonda yaşayacak ve dış dünya ile bağları kesilecek.

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Bu sene kış olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak olan Çin koronavirüs salgınının önüne geçmek için aldığı sert tedbirlerle tüm dünyayı şaşırtıyor. Geçtiğimiz günlerde ülkenin en büyük şehirlerinden birinde yaklaşık 13 milyon kişiyi karantinaya alan ülke Kovid kısıtlamalarına uymayan kişileri sokaklarda utanç yürüyüşüne çıkarıyor.

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DIŞ DÜNYA İLE BAĞLARI KESİLECEK

Sıfır-Kovid politikası yerel halkı neredeyse yiyecek bulamayacak duruma getirirken Çin, 4-20 Şubat'ta gerçekleşecek olan Kış Olimpiyatları için dikkat çeken bir karar daha aldı. Yaklaşık bir ay sürecek olan olimpiyatlarda görev alacak sporcular, personel ve basın mensupları bu süreç boyunca dış dünya ile bağlantısını kesecek.

Çinden şaşırtan karar Binlerce kişi olimpiyat boyunca balonda yaşayacak...

KAPALI BİR BALONUN İÇİNDE KALACAKLAR

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Ülkeye gelecek olan sporcular ve medya mensupları, binlerce personel, temizlikçiler, aşçılar ve otobüs şoförleri olimpiyat süresince dış dünyaya doğrudan fiziksel erişimi olmayan sözde kapalı bir balon içerisinde yaşayacak.

Küresel medyanın ve yaklaşık 3 bin sporcunun önümüzdeki haftalarda Çin başkentine gelmeye başlaması ve indikleri andan ülkeyi terk edene kadar balonun içinde kalması bekleniyor.

Çinden şaşırtan karar Binlerce kişi olimpiyat boyunca balonda yaşayacak...

HER GÜN TEST YAPILACAK

Balona giren herkes tam olarak aşılanmış veya 21 günlük karantina sürecini doldurmuş olmalı. Binlerce kişi içeride kaldıkları her gün test edilecek ve yüz maskesi takmak zorunlu olacak.

Taraftarlar 'kapalı döngü'nün bir parçası olmayacaklar ve organizatörler, balonun içindeki sporcular ve diğerlerinin karışmamalarını sağlamak zorunda kalacak.

Çinden şaşırtan karar Binlerce kişi olimpiyat boyunca balonda yaşayacak...

TEL ÇİTLER ÇEKİLDİ, GÜVENLİK GÖREVLİLERİ BEKLİYOR

AFP muhabirleri, Pekin'deki mekanın dışına işçilerin tel çitler çektiğini belirtirken çok sayıda güvelik görevlisi de kapıda bekliyor.

Çin'deki yabancı diplomatlar ise balonun içindeki kişilere uygun yardımların sağlanamayacağından endişe ettiklerini açıkladı.

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