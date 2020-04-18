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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 18.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Çin’den Rusya’ya hibe sıtma ilacı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Çin’den Rusya’ya hibe sıtma ilacı
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COVID-19 salgınının hızla yayılmaya devam ettiği Rusya’da hükümet, korona hastalarına hidroksiklorokin isimli sıtma ilacının kullanılmasına onay verdi.

Onay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in perşembe akşamı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında geldi.

Çin’in 68 bin paket ilacı hibe ettiğinin açıklanmasının ardından Hindistan’dan da 00 milyon adet ‘hidroksiklorokin’ ilacı satın alınacağı bildirildi. Rusya’nın Yeni Delhi Büyükelçisi Nikolay Kudaşev, Hindistan’dan büyük miktarda ateş düşürücü parasetemol tablet de alınacağını duyurdu. Rusya’da dünkü verilere göre hasta sayısı bir günde 4.070 artarak 32 bin 8 kişiye ulaştı. Can kaybı ise 41 artarak toplam 273’ye çıktı.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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