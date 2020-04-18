Çin’den Rusya’ya hibe sıtma ilacı

Onay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in perşembe akşamı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında geldi.

Çin’in 68 bin paket ilacı hibe ettiğinin açıklanmasının ardından Hindistan’dan da 00 milyon adet ‘hidroksiklorokin’ ilacı satın alınacağı bildirildi. Rusya’nın Yeni Delhi Büyükelçisi Nikolay Kudaşev, Hindistan’dan büyük miktarda ateş düşürücü parasetemol tablet de alınacağını duyurdu. Rusya’da dünkü verilere göre hasta sayısı bir günde 4.070 artarak 32 bin 8 kişiye ulaştı. Can kaybı ise 41 artarak toplam 273’ye çıktı.