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Çin'den Pelosi'ye yaptırım kararı

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#Çin# Nancy Pelosi#Yaptırım
Çinden Pelosiye yaptırım kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2022 13:42

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Tayvan’ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretiyle başlayan kriz sürüyor. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin'in ciddi endişelerini ve sert itirazlarını hiçe sayarak Tayvan'a gitmekte ısrar etti. Ziyaretle Çin'in iç işlerine müdahalede bulunuldu, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verildi, 'tek Çin' ilkesi ciddi şekilde çiğnenerek Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturuldu" ifadeleri kullanıldı.

Çin’in Pelosi'nin "kışkırtıcı eylemlerine" yanıt olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilgili yasaları doğrultusunda Pelosi ve birinci dereceden akrabalarına yaptırım uygulama kararı aldığı belirtildi. Yaptırımların içeriği hakkında detay verilmedi.

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25 YILIN ARDINDAN BİR İLK

Pelosi, Asya turu çerçevesinde Pekin yönetiminin itirazlarına rağmen geçtiğimiz Salı günü Tayvan’a gelmiş, adayı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu.

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#Çin# Nancy Pelosi#Yaptırım

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