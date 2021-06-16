Çin’den NATO’ya yanıt: ‘Soğuk Savaş zihniyeti sürüyor’

Önceki gün düzenlenen NATO zirvesinde Çin, liderlerin ana gündem maddesiydi. Joe Biden, ABD Başkanı olarak katıldığı ilk NATO zirvesinde müttefik ülkeleri Çin konusunda daha kararlı olmaya davet etmiş, zirveden Pekin’e karşı ortak bir tavır çıkmıştı. NATO zirvesi sonuç bildirgesinde, “nükleer silah envanterini şeffaf olmayan bir şekilde geliştirmek ve kurallara dayalı uluslararası sistemi tehdit etmekle” suçlanan Çin’in “hırsları ve iddialı davranışlarının” İttifak güvenliğiyle ilgili alanlara yönelik sistematik zorluklar ortaya koyduğu ifade edilmişti. Pekin yönetiminden kendisine yöneltilen eleştirilere sert bir dille tepki geldi. Çin’in AB temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, NATO’nun “sözde bir Çin tehdidi” yaratarak suni bir çatışma ortamı oluşturduğu ifade edilirken, “Soğuk Savaş zihniyeti ve blok politikalarının sürdüğü” kaydedildi.

ABARTMAKTAN VAZGEÇİN

“Savunma ve askeri modernizasyon arayışımız meşru, makul, açık ve şeffaftır” diyen Çin yönetimi, NATO’ya “sözde Çin tehdidini abartmayı bırakması” ve “Çin’in kalkınmasını makul bir tavırla değerlendirmesi” çağrısı yaptı. Açıklamada ayrıca, Çin’in 2021 askeri bütçesinin 209 milyar dolar olduğu hatırlatılarak, buna karşın NATO ülkelerinin bütçesinin 1.17 trilyon dolar olduğu vurgulandı.

ZORLUKLARI İZLEMEYECEĞİZ

“Dünya halkları kimin gezegenin her yerine uçak gemileri göndererek pazu göstermeye çalıştığını ve dünyanın her yerine askeri üsler kurduğunu açıkça görebilir” denilen açıklamada, Çin’in kimseye “sistematik zorluklar oluşturmadığı ancak kendisine yönelen sistematik zorlukları da oturup izlemeyeceği” belirtildi. Açıklamanın devamında, “NATO’nun enerjisini diyalog ve işbirliği, uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etmek için harcaması gerektiği” ifadeleri yer aldı.

SIRADA BIDEN-PUTİN ZİRVESİ VAR

Brüksel’de gerçekleşen ve Rusya ile Çin’e yönelik ciddi önleyici tedbir kararlarının alındığı NATO zirvesi ardından Avrupa programına devam eden ABD Başkanı Joe Biden, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geliyor. İki lider arasındaki ilk görüşmeden beklentiler çok yüksek değil. Yine de dünya güvenliğinin daha istikrarsız hale gelmesini önleyecek her adım büyük bir başarı sayılacak.

İsviçre’nin Cenevre kentindeki şehir parkı içinde yer alan “La Grande” villasında öğle saatlerinde başlayacak zirvenin yaklaşık 5 saat sürmesi planlandı. Üç bölümden oluşan zirve kapsamında ilk olarak Biden ve Putin, iki ülke dışişleri bakanları Sergey Lavrov ve Antony Blinken eşliğinde bir araya gelecek. Bir buçuk saat sürecek bu ilk temasın ardından heyetler halinde askeri ve siyasi konular iki ayrı fasılda daha geniş katılımla ele alınacak. Zirvenin ardından ABD ve Rusya liderleri ayrı ayrı basın toplantıları düzenleyecek. (Nerdun HACIOĞLU)

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