Son dakika: Çin'den NATO'ya sert cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, Çin'in davranışları "sisteme bir meydan okuma" diye tanımlandı.

Bildirgenin yayımlanmasından saatler sonra Çin'in Brüksel'deki Avrupa Birliği temsilciliği, NATO'yu "Çin'in barışçıl kalkınmasını kötülemek için iftira atmakla" suçladı.

Temsilcilik Çin'in savunma politikasının "doğal olarak savunmada olduğunu" belirten bir açıklama yayımladı.

Açıklamada "Çin hiç kimseye sistematik tehdit olmayacaktır ancak bize bir sistematik tehdit gelirse oturup hiçbir şey yapmadan bekleyecek değiliz" ifadeleri yer aldı.

Brüksel'deki toplantı, aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden'in göreve gelmesinden bu yana katıldığı ilk NATO zirvesi oldu. Biden, Avrupa'nın, ABD'nin müttefiklerinin yanında olduğunu bilmesini istediğini söyledi.

NATO'nun Biden'ın selefi Donald Trump'la ilişkileri ise inişli çıkışlı bir çizgi izlemişti. Joe Biden, NATO'nun ABD'nin çıkarları açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

Biden, 1949'da Washington'da imzalanan ve NATO'yu kuran Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesinde tarif edilen ortak savunmayı "kutsal bir yükümlülük" olarak gördüklerini söyledi.

Bu madde, NATO üyesi herhangi bir ülkeye saldırının, tüm NATO üyesi ülkelere yapılmış sayıldığını kayda geçiriyor.

'ÇİN'İN DAVRANIŞLARI SİSTEME BİR MEYDAN OKUMA'

NATO liderleri Brüksel'deki zirvenin ardından yayımladıkları bildiride, Çin'i Batı ittifakına karşı bir güvenlik riski olarak nitelendirirken Genel Sekreter Jens Stoltenberg de, üye ülkeleri Çin'e karşı birlikte hareket etmeye çağırdı.

Bildiride, "Çin'in hırsları ve iddialı tavırları mevcut kurallara dayalı uluslararası düzene ve ittifakın güvenliğiyle ilgili alanlara sistematik olarak meydan okuyor" denildi.

Bildiride, Çin'in nükleer cephaneliğini hızla genişlettiği, ordusunun modernizasyonunda "muğlak" olduğu ve Rusya ile askeri işbirliği yaptığı kaydediliyor. Ayrıca "Çin'in sık sık şeffaf davranmamasından ve dezenformasyon kullanmasından kaygılıyız" deniliyor.

Jens Stoltenberg de zirve öncesi yaptığı açıklamada, gündemlerindeki en önemli konulardan birinin Çin olacağını belirtmiş ve "Yükselen Çin'e ortak yanıt vermeliyiz" demişti.

"Çin ile yeni bir Soğuk Savaş'a girmiyoruz ve Çin bizim hasmımız, düşmanımız değil" diyen Stoltengerg, buna karşılık ittifak olarak Çin'in güvenlikleri açısından oluşturduğu risklerle ilgili olarak beraber adım atmaları gerektiğini söylemişti.

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