Çin'den Kovid-19 kararı: 'Dünyanın çatısı'na yasak!

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan ve kısa sürede küresel bir pandemiye dönüşen Kovid-19 gezegenimizin ortak gündemi olamaya devam ediyor.

Çin, salgın endişesiyle Everest Dağı'nı tırmanışlara kapatma kararı aldı. CNN International'ın Çin haber ajansı Xinhua'ya dayandırdığı haberine göre, Everest Dağı'na tırmanışlar durduruldu

Çıkan haberler sonrası Çin Genel Spor idaresi yaptığı açıklama ile yasak haberini doğruladı

Everst turizminden ciddi gelir sağlayan Nepal, bu yıl 408 dağcıya Everest'e çıkış izni vermişti.

Çin, geçtiğimiz hafta temas yoluyla bulaşı engellemek için Nepal tarafından tırmanan dağcılar ile Çin tarafından tırmananları ayıran bir hat kurmayı planladığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz ay dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı’nda salgından bu yana ilk kez koronavirüse rastlanmıştı.

Kovid-19 vakasının metrelerce yüksekliğe tırmanan profesyonel dağcı gruptan bir sporcuda görüldüğü ifade edilmişti.

VANUATU'YA DA ULAŞMIŞTI

Kovid-19 Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu’ya oldukça geç ulaşmış; geçen yıldan beri sıkı şekilde kendini koruyan ülke salgını iyi şekilde atlatmıştı.

Ancak 11 Nisan'da yaşanan bir olay ülkeyi alarma geçirmiş, kıyıya vuran cesedin koronavirüs taşıdığı anlaşılınca alarma geçilmişti.

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