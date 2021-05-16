Çin'den Kovid-19 kararı: 'Dünyanın çatısı'na yasak!
Çin, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında dünyanın en yüksek noktası olan ve 'dünyanın çatısı' olarak da anılan Everest Dağı'na tırmanışları durdurdu.
İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan ve kısa sürede küresel bir pandemiye dönüşen Kovid-19 gezegenimizin ortak gündemi olamaya devam ediyor.
Çin, salgın endişesiyle Everest Dağı'nı tırmanışlara kapatma kararı aldı. CNN International'ın Çin haber ajansı Xinhua'ya dayandırdığı haberine göre, Everest Dağı'na tırmanışlar durduruldu
Çıkan haberler sonrası Çin Genel Spor idaresi yaptığı açıklama ile yasak haberini doğruladı
Everst turizminden ciddi gelir sağlayan Nepal, bu yıl 408 dağcıya Everest'e çıkış izni vermişti.
Çin, geçtiğimiz hafta temas yoluyla bulaşı engellemek için Nepal tarafından tırmanan dağcılar ile Çin tarafından tırmananları ayıran bir hat kurmayı planladığını açıklamıştı.
Geçtiğimiz ay dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı’nda salgından bu yana ilk kez koronavirüse rastlanmıştı.
Kovid-19 vakasının metrelerce yüksekliğe tırmanan profesyonel dağcı gruptan bir sporcuda görüldüğü ifade edilmişti.
VANUATU'YA DA ULAŞMIŞTI
Kovid-19 Güney Pasifik Okyanusu’nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu’ya oldukça geç ulaşmış; geçen yıldan beri sıkı şekilde kendini koruyan ülke salgını iyi şekilde atlatmıştı.
Ancak 11 Nisan'da yaşanan bir olay ülkeyi alarma geçirmiş, kıyıya vuran cesedin koronavirüs taşıdığı anlaşılınca alarma geçilmişti.
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