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Çin'den korkutan haber geldi: İlk Omicron vakası açıklandı!

#Omicron#Çin#Koronavirüs
Çinden korkutan haber geldi: İlk Omicron vakası açıklandı

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olan ve neredeyse iki yıldır '0 vaka' politikasıyla Kovid-19'un önünü kesmeye çalışan dünyanın en kalabalık ülkelerinden Çin, ilk Omicron vakasını açıkladı.

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Çin basını, Varşova’dan Çin’in Tianjin şehrine gelen bir kişide Omicron mutasyonuna rastlandığını belirtirken böylelikle ülkenin ilk Omicron vakası da açıklanmış oldu.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde daha önce Kovid-19’un Omicron mutasyonu görüldüğü açıklanırken, bu kez Çin anakarasında ilk Omicron mutasyonlu vakanın tespit edildiği duyuruldu.

Ülkedeki ilk vakanın Polonyalı bir genç kızda tespit edildiği öğrenildi. Tianjin Yerel Sağlık Komisyonu Direktörü, Polonya’nın başkenti Varşova’dan Çin’in kuzey doğusundaki Tianjin şehrine gelen hastanın, ateşi olmadığını ve hiçbir belirti göstermediğini söyledi.

Çinden korkutan haber geldi: İlk Omicron vakası açıklandı

Polonya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wojciech Andrusiewicz, vaka haberini doğrularken genç kızın annesiyle birlikte Çin'e seyahat ettiğini bildirdi. Omicron mutasyonlu hastanın ölüm tehlikesinin bulunmadığını, önlem amaçlı olarak hastanede gözlem altına alındığını aktaran Andrusiewicz, genç kızın annesi dahil, aynı uçakta seyahat eden diğer yolcularda Kovid-19’a rastlanılmadığını söyledi.

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Andrusiewicz, genç kızın seyahat öncesi 6 Aralık'ta Polonya'da yaptırdığı PCR testinin 7 Aralık tarihi itibarıyla negatif çıktığını, uçuşun ardından 9 Aralık'ta Çin'de yaptırdığı testin ise pozitif çıktığını aktardı. Polonya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, bugün yapılan incelemede ise virüsün Omicron mutasyonu olduğunun tespit edildiğini belirtti.

ÇİN, YURTDIŞINDAN GELENLERE 2 HAFTA ZORUNLU KARANTİNA UYGULUYOR

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Ülkede Kovid-19’a karşı katı önlemler uygulanıyor. Yurtdışından Çin’e gelen tüm yolcular belirli noktalarda 2 haftalık zorunlu karantinaya alınırken, hastalar karantina boyunca birçok kez teste tabi tutuluyor.

Çinden korkutan haber geldi: İlk Omicron vakası açıklandı

Ülkenin ekonomik açıdan en önemli eyaletlerinden olan Zhejiang'da hızla artan yerel vakalar nedeniyle yarım milyon insanın karantinaya alındığı ve bölge sakinlerine sürekli olarak PCR testleri yapıldığı da ülkeden gelen son haberler arasında.

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