Çin'den KAAN'a övgü: 'Tam bir 5'inci nesil savaş uçağı'

Haberin Devamı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ( PLA ) haber portalı, Türkiye’nin 5'inci nesil savaş uçağı projesini derinlemesine ele aldığı bir makale yayınladı.

TRT Haber'in aktardığı habere göre, "Türkiye’nin 5. Nesil Uçağı KAAN'ın AR-GE’sinin Başlangıcı ve Sonu" başlığıyla yayınlanan makalede, "KAAN tam bir 5'inci nesil savaş uçağı" tespiti yer aldı.

Türkiye'nin 2010 yılında başlayan milli muharip uçağının geliştirilme sürecine derinlemesine yer verilen makalede, Türkiye'nin savunma sanayiinin dışa bağımlılığının 2002'de yüzde 80 iken bugün bu oranın yüzde 20'ye gerilediğine dikkat çekildi.

Makalede, KAAN’ın süper manevra, süpersonik seyir, radar gizliliği ve süper algılama kabiliyetlerini taşıdığına atıf yapılırken aynı zamanda KAAN'ın beşinci nesil savaş uçağı özelliklerinin hepsine sahip olduğu da kaydedildi.

Haberin Devamı

"KAAN GERÇEK BİR 5'İNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI OLARAK ADLANDIRILABİLİR"

Makalede, "ABD’nin Türkiye’yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarması, Türkiye’yi savaş uçağı geliştirmede azimlendirdi" yorumunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Türkiye 5'inci nesil savaş uçağı üretiminde kritik bir eşiği daha aştı" ifadelerine de yer veren Çin ordu gazetesi, "KAAN gerçek bir 5'inci nesil savaş uçağı olarak adlandırılabilir" yorumunda bulundu.

Makalede ayrıca, "Dünyada 5'inci nesil savaş uçağı kulübüne giren az sayıda ülkeden biri olmak Türk halkını mutlu ediyor" değerlendirmesi yapıldı.