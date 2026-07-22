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Çin'den Japonya'ya askeri tatbikat yanıtı

Güncelleme Tarihi:

#Japonya-Çin Gerilimi#Askeri Tatbikatlar#Uluslararası Hukuk
Çinden Japonyaya askeri tatbikat yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 12:07

Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile düzenlediği tatbikatın Japonya'nın "kendi münhasır ekonomik bölgesi sınırlarına denk düştüğü" suçlamasını reddederek, açık denizlerdeki tüm faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Japonya'yı yeniden silahlanmayı hızlandırmak için bahaneler aramakla suçladı.

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Sözcü Lin Cien, günlük basın toplantısında Japonya'nın, "Çin'e ait savaş gemilerinin kendi münhasır ekonomik bölgesinde tatbikat yaptığı gerekçesiyle endişesini iletmesine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lin, Japonya'nın açıklamalarını "mesnetsiz" şeklinde tanımlayarak reddetti ve Çin'in açık denizlerdeki tüm faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.

Çin makamlarının, Rusya ile düzenlenen ortak tatbikat konusunda tutumlarını net şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Lin, tatbikat bölgesinde Japonya'ya ait Okinotori Adası'nın aslında bir "ada" değil, "kaya" olduğunu ve münhasır ekonomik bölge iddiası için yeterli olmadığını söyledi.

Lin, "Japonya, diğer ülkeleri meşru ve yasal eylemler üzerinden karalayarak ve sözde dış tehdit söylemlerinde bulunarak yeniden silahlanmayı hızlandırmak ve savaş sonrası uluslararası düzene zorluk çıkarmak için bahaneler aramaktadır." dedi.

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JAPONYA'NIN ÇİN'E YÖNELİK İTHAMLARI

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Çin ve Rusya donanmalarının hafta sonu Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi içinde gerçek mühimmatla ortak tatbikat düzenlediğini açıklamıştı.

Koizumi'nin ardından Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Çin donanmasına ait güdümlü füze destroyerinin 19 Temmuz'da Pasifik Okyanusu'nda, Japonya'nın Okinotori Adası'nın yaklaşık 180 kilometre güneybatısında bulunan münhasır ekonomik bölgesi içinde makineli tüfekle gerçek mühimmat atışı gerçekleştirdiği duyurulmuştu.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, gazetecilere yaptığı açıklamada hükümetin, gerçek mühimmat kullanılan tatbikatların bölgedeki gemiler için potansiyel güvenlik tehdidi oluşturduğu yönündeki endişesini ilettiğini söylemişti.

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#Japonya-Çin Gerilimi#Askeri Tatbikatlar#Uluslararası Hukuk

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