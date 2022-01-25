Çin'den Japonya-ABD zirvesine tepki

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Geçtiğimiz Cuma günü Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilen zirveye Çin hükümetinden tepki geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, çevrimiçi zirvede ele alınan konulara atıfta bulunarak, “Tokyo ve Washington, Pekin'e haksız suçlamalarda bulunarak ülkenin iç işlerine müdahale ediyor. Tayvan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong ile ilgili meselelerin tamamı Çin'in iç işlerine aittir ve herhangi bir ülkenin veya dış gücün müdahalesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian, “Hiçbir kişi veya ulusun, Çin'in egemenlik haklarını ve toprak bütünlüğünü koruma kararını hafife almaması gerekir” sözlerine yer verdi.

ÇİN POLİTİKALARI MASAYA YATIRILMIŞTI

Japonya Başkanı Kishida ve ABD Başkanı Biden arasında çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirilmiş, zirvede Pekin'in Doğu ve Güney Çin Denizlerinde statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerinin yanı sıra, Hong Kong'daki durum, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanması gibi konular ele alınmıştı.

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Zirvede, Japonya Başkanı Kishida ve ABD Başkanı Biden, Japonya ve ABD ittifakını güçlendirme konusunda mutabık kalmıştı.