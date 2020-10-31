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Haber Giriş: 31.10.2020 - 12:48 | Son Güncelleme:

Çin'den İzmir depreminin ardından Türkiye'ye başsağlığı mesajı

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Çin'den İzmir depreminin ardından Türkiye'ye başsağlığı mesajı
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na başsağlığı mesajı gönderdi.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na başsağlığı mesajı gönderdi.

Bakan Wang Yi mesajında can ve mal kaybına yol açan deprem felaketini büyük üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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