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Çin'den İran'a iş birliği adımı

Güncelleme Tarihi:

#Çin#İran#İş Birliği
Çinden İrana iş birliği adımı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 11:41

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Arakçi, Çin Dışişleri Bakanı Yi'nin bölgedeki gerginlikten endişe duyduğunu belirtti. Arakçi, İsrail'in ihtiyatlı hareket etmesi gerektiğini vurgularken Yi ise diyalogdan yana olduklarını ifade ederek çatışmaların genişlemesine karşı çıktıklarını söyledi.

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Arakçi, İran'ın bölgedeki mevcut gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyduğunu söyledi.

İran’ın, Çin'in uluslararası konulardaki etkisine büyük önem verdiğini kaydeden Arakçi, İsrail’in risk almaktan kaçınması ve ihtiyatlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Wang Yi görüşmede, Çin'in her zaman diyalog ve istişareden yana olduğunu kaydederek, çatışmaların genişlemesine ve maceracı askeri eylemlere karşı çıktığını aktardı.

Tüm tarafların bölgede barış ve istikrarın korunmasına yardımcı olması gerektiğini söyleyen Wang, çatışmaların yatıştırılmasında yapıcı bir rol oynamaya devam edeceklerini belirtti.

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#Çin#İran#İş Birliği

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