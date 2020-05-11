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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 18:41,Son Güncelleme:

Çin'den hackerların ABD'nin Kovid-19 aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığı iddiasına yalanlama

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Çin'den hackerların ABD'nin Kovid-19 aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığı iddiasına yalanlama
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Çin, hackerlerin ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülmekte olan aşı çalışmalarına ait bilgileri çalmaya çalıştığı iddiasını yalanladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çinli bilgisayar korsanlarının Kovid-19 aşısına ilişkin ABD’de yürütülen araştırmalara ait bilgileri çalmaya çalıştığı iddiasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cao, Çin'in aşı geliştirme çalışmalarında öncü ülke olduğunu vurgulayarak, kanıt olmadan yapılan eleştirilerin "iftira, uydurma ve ahlak dışı" olduğunu belirtti.

ABD'nin Kovid-19'la mücadelesindeki pozisyonunu hatırlatan Cao, "ABD'li siyasileri oyunlarından vazgeçmeye ve kendi durumlarına bakmaya çağırıyoruz. Kaç kere tekrarlanırsa tekrarlansın, yalan yalandır." ifadesini kullandı.

ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, Çinli bilgisayar korsanlarını Kovid-19 aşısına ilişkin ABD’de yürütülen araştırmalara ait bilgileri çalmaya çalışmakla suçlamıştı.

Yetkililer, söz konusu girişimin ardından, Çin’e uyarı gönderileceğini açıklamıştı.

ÇİNLİ GAZETECİLERE YÖNELİK VİZE KISITLAMASI

Cao, ABD'nin Çinli gazetecilere yönelik vize kısıtlamasını da değerlendirerek, girişimin "Çin medyasına karşı baskının artması" olduğunu vurguladı.

ABD'yi "hatalarını düzeltmeye" çağıran Cao, aksi takdirde ABD'ye karşı tedbirler almak zorunda kalacakları konusunda uyardı.

Cao, söz konusu girişimin Çin medyasının habercilik faaliyetlerini ciddi şekilde etkileyeceğine işaret ederek, bunun Çinli gazetecilere duyulan "ön yargı, ayrımcılık ve antipati" olduğunu kaydetti.

ABD ile Çin arasında gazetecilere yapılan muameleler ile ilgili gerginlik tırmanırken, ABD İç Güvenlik Bakanlığı da Çinli gazetecilere verilen vizelerin 90 günle sınırlı tutulması kararı almıştı.

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