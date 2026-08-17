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Çin'den gizemli uydu hamlesi

Güncelleme Tarihi:

#Çin#SEO#Uydu
Çinden gizemli uydu hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 08:55

Çin, "SEO" adlı uyduyu Long March-2C roketiyle uzaya gönderirken, uydunun görevine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Çin, "SEO" adı verilen bir uyduyu Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden uzaya gönderdi. Uydunun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

LONG MARCH-2C ROKETİYLE FIRLATILDI

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "SEO" uydusu Long March-2C roketiyle uzaya fırlatıldı. Uydu, fırlatmanın ardından planlanan yörünge konumuna başarıyla ulaştı.

Söz konusu fırlatma, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 664. taşıma görevi oldu.

UYDUYLA İLGİLİ DETAY VERİLMEDİ

Çin tarafından gerçekleştirilen fırlatmanın ardından uydunun teknik özellikleri ve kullanım amacı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Çin Ulusal Uzay Ajansı (CNSA) da fırlatmayla ilgili açıklama yapmadı.

Uydunun görevine ilişkin resmi bilgilerin paylaşılmaması dikkat çekerken, "SEO"nun Çin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki uzay iş birliği kapsamında geliştirildiği değerlendiriliyor.

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ÇİN-BAE UZAY İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

"SEO" uydusunun, Çin ve BAE arasında uzay alanında bilimsel ve teknolojik iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan uydu programı kapsamında geliştirilen bir yer gözlem uydusu olduğu tahmin ediliyor.

Ancak uydunun görev kapsamı, teknik kapasitesi ve hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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#Çin#SEO#Uydu

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