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Çin'den flaş korona kararı: Pekin'e yurt içi uçuşlar asgariye indirildi

#Koronavirüs#Çin#Pandemi
Çinden flaş korona kararı: Pekine yurt içi uçuşlar asgariye indirildi

Çin'de Şubat 2022'de Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan başkent Pekin'de yurt içinde yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından korunmak için tedbirler artırılıyor.

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Yerel yönetimden yapılan açıklamada, yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakalarının görüldüğü eyalet ve şehir merkezlerinden Pekin'e uçuşlara sınırlama getirildiği bildirildi.

Açıklamada orta ve yüksek riskli salgın bölgelerinin olduğu eyalet ve şehir merkezlerinden günde yalnızca tek uçuşa izin verileceği, uçuşların azami yüzde 75 yolcu kapasitesiyle yapılabileceği belirtildi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi de orta ve yüksek riskli salgın bölgelerinin olduğu eyalet ve şehirlerden Pekin'e mevcut tarifeli uçuşların tamamının iptal edildiğini duyurdu.

Çin'de ilk vakaların 17 Ekim'de ortaya çıktığı yurt içi kaynaklı salgında, 21 eyalet ve bağımsız idari birim hüviyetindeki şehirde vakalara rastlanmıştı.

NEGATİF TEST BİLDİRME ZORUNLULUĞU

Öte yandan bugünden itibaren Pekin'e seyahat etmek isteyen tüm yolcuların varışlarından 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi ve yeşil sağlık kodunu bildirmelerini zorunlu kılındı.

Pekin'deki havaalanları, tren istasyonları ve otobüs terminallerinin olduğu 33 noktada, şehirlerarası yolcuların PCR testlerinin kontrol edileceği belirtildi.

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Pekin yakınındaki komşu eyaletlerden günübirlik çalışmaya gelenler için ise PCR testinin 14 gün geçerli sayılacağı kaydedildi.
Yetkililer, son 14 günde yerel kaynaklı vakanın görüldüğü şehir, bölge ve ilçelerde yaşayanlardan zorunlu olmadıkça Pekin'e seyahat etmemelerini istedi.

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Öte yandan Çin'de son dönemde ortaya çıkan vakalarda virüsün soğuk zincir yöntemiyle taşınan kargo paketlerinden bulaşmış olabileceğine yönelik bulgular nedeniyle ithal gıda taşıma hizmeti sağlayan soğuk zincir kargo iş koluna yönelik denetimler de artırıldı.

Pekin Belediyesi Piyasa Denetim İdaresi Direktör Yardımcısı Tang Yunhua, bu iş kolundaki 33 bin 900 çalışana rutin PCR testleri yaptırma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Tang, pazarlara hizmet sağlayan personelden 72 saatte, diğer çalışanlardan ise 7 günde bir test talep edileceğini kaydetti. Ayrıca sektör çalışanlarından zamanı gelenlerin hatırlatma dozu niteliğindeki üçüncü aşılarını 30 Kasım'a kadar yaptırmaları istendi.

Yurt dışından ve yurt içindeki bölgelerden Pekin'e gelen paketlerde virüse rastlandığına dikkati çeken yetkililer, vatandaşlara bu dönemde mümkün olduğunca yurt dışından veya yurt içindeki orta ve yüksek riskli bölgelerden sipariş vermekten kaçınmaları çağrısında bulundu.

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Bu arada Pekin'de son 24 saatte yeni vakaya rastlanmadığı bildirildi.

SON 24 SAATTE YEREL KAYNAKLI 8 VAKA

Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte Çin ana karasında yurt içi kaynaklı 8 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.
Yurt içi kaynaklı vaka sayısı, son dönemdeki salgının kaynağı olan vakaların ilk ortaya çıktığı 17 Ekim'den bu yana ilk kez tek haneli rakamlara geriledi.

Vakaların tamamı ülkenin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde görüldü. Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 23 vakaya rastlanırken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

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Salgında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 98 bin 368 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1257 hastanın tedavisi sürüyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji karantina, seyahat kısıtlaması, toplu test gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor.

Hükümet, tüm maliyetlerine karşın stratejiyi uygulamakta ısrar ederken bunun Delta varyantı gibi virüsün bulaşıcılığı yüksek mutasyonlar karşısında nasıl sürdürülebileceği sorgulanıyor.

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#Koronavirüs#Çin#Pandemi

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