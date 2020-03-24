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Dünya
Haber Giriş: 24.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Çin’den dünyaya korona ile mücadele desteği

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Çin’den dünyaya korona ile mücadele desteği
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Çin hükümeti ve Çin’in en zengin işadamı Alibaba ticaret sitesinin sahibi Jack Ma, dünya genelinde koronavirüse karşı yardım seferberliği başlattı.

Birçok ülkede test kiti, maske ve solunum cihazı sıkıntısı çekilirken ABD ve Avrupa’dan sonra Çin’in yardımları Afrika ve Asya ülkelerine de ulaşmaya başladı. Kamboçya’ya Çin’den uçakla gönderilen sağlık malzemeleri Phnom Penh Uluslararası Havalimanı’nda yetkililere teslim edildi. Pekin yönetimi, koronavirüs ile mücadele kapsamında Endonezya’ya da hava yolu ile tıbbi malzemeler yolladı. COVID-19’un yayılma hızının yavaşladığı duyurulan Çin’de, koronavirüsten korunmaya yönelik sağlık malzemelerinin ticari üretimi hız kazandı.

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