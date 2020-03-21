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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 21.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Çin’den dünyaya korona diplomasisi

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Çin’den dünyaya korona diplomasisi
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Koronavirüsün çıkış noktası olan ve salgının küresel hal alması öncesinde izlediği politikalarla sert şekilde eleştirilen Çin, son dönemde virüsle mücadelede sıkıntı yaşayan ülkelere yönelik desteğiyle dikkat çekiyor.

Çin bir yandan salgının imajı üzerinde yarattığı olumsuzlukları gidermeye diğer yandan da ‘kötü gün dostu’ algısını güçlendirmeye çalışıyor. Salgının merkez üssü haline gelen Avrupa’daki ülkelere hızlı yardım yapan Çin, en kötü durumdaki AB ülkesi olan İtalya’nın yardımına koşan ilk ülke oldu. Çin, AB’ye iki milyon cerrahi maske, iki yüz bin N95 maske ve 50 bin tanı kiti gönderme taahhüdünde bulundu. Son olarak dün Çin’den Belçika’ya 5 milyon, Çekya’ya bir milyon maske ulaştırıldı.

Her ne kadar Çin’in yardım çabaları samimi bulunsa da sonrasında oluşacak sonuçlara dikkat edilmesi gerektiği yönündeki değerlendirmeler öne çıkıyor.

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