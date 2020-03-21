Çin’den dünyaya korona diplomasisi

Çin bir yandan salgının imajı üzerinde yarattığı olumsuzlukları gidermeye diğer yandan da ‘kötü gün dostu’ algısını güçlendirmeye çalışıyor. Salgının merkez üssü haline gelen Avrupa’daki ülkelere hızlı yardım yapan Çin, en kötü durumdaki AB ülkesi olan İtalya’nın yardımına koşan ilk ülke oldu. Çin, AB’ye iki milyon cerrahi maske, iki yüz bin N95 maske ve 50 bin tanı kiti gönderme taahhüdünde bulundu. Son olarak dün Çin’den Belçika’ya 5 milyon, Çekya’ya bir milyon maske ulaştırıldı.

Her ne kadar Çin’in yardım çabaları samimi bulunsa da sonrasında oluşacak sonuçlara dikkat edilmesi gerektiği yönündeki değerlendirmeler öne çıkıyor.