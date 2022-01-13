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Çin'den dev uzay hamlesi: Düşük yerçekimi ve kayalık yüzeye sahip yapay ay inşa ediyorlar!

#Çin#Yapay Ay#Yerçekimi
Çinden dev uzay hamlesi: Düşük yerçekimi ve kayalık yüzeye sahip yapay ay inşa ediyorlar

Çin, uzay yarışında ABD'nin ve batılı devletlerini önüne geçmek için art arda sıraladığı hamlelerine bir yenisi ekliyor. Çinli bilim insanları yapay ay inşa etmeye başladı!

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Son yıllarda uzay konusunda yaptığı atılımlarla batılı rakiplerinin önüne geçerek özellikle Ay araştırmaları konusunda atağa kalkan Çin'den yeni bir hamle geldi.

Doğunun süper gücü Çin Ay'ın düşük yerçekimli ortamını taklit eden bir araştırma merkezi inşa etti. Bir anlamda 'Yapay Ay' görevi yapacak olan merkez tıpkı Ay gibi düşük yerçekimine ve kayalık bir yüzeye sahip olacak.

Yetkililer merkezin önümüzdeki aylarda fırlatılarak faaliyete geçeceğini açıkladı.

Çinden dev uzay hamlesi: Düşük yerçekimi ve kayalık yüzeye sahip yapay ay inşa ediyorlar

Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan Xuzhou şehrinde yer alan merkez türünün ilki olma özelliğinin taşıyor. Çin basınına yansıyan haberlere göre yapay Ay, Ay'daki ortamı ve yerçekimini yaratabilmek için mıknatıslardan faydalanacak.

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Merkezdeki vakum bölümü Yapay Ay olarak adlandırılan ve yüzeyi tıpkı Ay'daki gibi kayalıklardan oluşan yapay bir ortama sahip olacak.

Yapay Ay'daki yerçekimi etkisi uzay araçlarındaki ya da fırlatma platformlarındaki yerçekimi gibi kısa süreli değil uzun etkili olacak.

Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi'nden bilim adamı Li Ruilin'in bir röportajda da aktardığı gibi bu tesis, Çinli uzmanlara Ay'da altyapı inşa etmek de dahil olmak üzere çok sayıda olasılığı keşfetme şansı vererek Çin'in uzayla ilgi hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir.

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Çin, iktidardaki Komünist Parti için gurur kaynağı olan ve küresel anlamda liderlik yarışında öne geçtiği uzay programı için bugüne kadar milyarlarca dolar harcadı.

2019 yılında Çin, Ay'ın karanlık yüzüne bir uzay aracı yollamış ve araç buradan toprak ve kaya örnekleri getirmişti. Bu olaysa dünya tarafından Ay çalışmaları konusunda son 40 yılda elde edilen en büyük başarı olarak yorumlanmıştı.

Çinden dev uzay hamlesi: Düşük yerçekimi ve kayalık yüzeye sahip yapay ay inşa ediyorlar

Çin, geçen yıl ise Rusya ile ortak bir üs kurmayı planladıklarını ve 2030 yılında Ay'a astronot göndereceklerini açıklamıştı.

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ABD TEDİRGİN: 10 YIL İÇİNDE LİDERLİĞİ ELE GEÇİRECEK

ABD'de Çin'in uzay yarışında kendisine hızla yetiştiğine dair artan endişeleri devam ederken ABD Uzay Gücü'nün uzay operasyonları başkan yardımcısı General David Thompson, geçtiğimiz günlerde önümüzdeki 10 yılın sonunda Pekin'in liderliği ele geçirebileceği konusunda uyarmıştı.

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#Çin#Yapay Ay#Yerçekimi

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