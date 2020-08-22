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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 21:49 | Son Güncelleme:

Çin'den corona virüs aşısı için flaş hamle! Böcek hücrelerinden geliştirildi

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Çin'den corona virüs aşısı için flaş hamle! Böcek hücrelerinden geliştirildi
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Çin'de böcek hücrelerinden geliştirilen bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayına klinik denemeler için onay verildi. Söz konusu aşı, bağışıklık sistemini aktifleştirmek için canlı mikroorganizmaların kullanılması yöntemi olarak bilinen "biyoterapi" metoduyla geliştirildi.

Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi, Sıçuan Üniversitesi Batı Çin Hastanesi tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının klinik denemelerinin yapılmasını onayladı.

Söz konusu aşı, bağışıklık sistemini aktifleştirmek için canlı mikroorganizmaların kullanılması yöntemi olarak bilinen "biyoterapi" metoduyla geliştirildi.

Böcek hücreleri aşı için gerekli proteinleri yetiştirmek ve saflaştırmak için kullanılırken aşı geliştirme sürecinde hangi böceklerin hücrelerinin kullanıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Aşı, maymun ve fareler üzerinde yapılan denemelerde virüse karşı koruyucu etki gösterirken yan etki görülmedi.

27 AŞI ADAYI KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 31 Temmuz itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 27 aşı adayı klinik deneme, 139 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 23 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 805 bin 820 kişi öldü.

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