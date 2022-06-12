Çin'den çok sert uyarı: Sonuna kadar savaşırız

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Dünyanın gözü kulağı Ukrayna savaşında. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdüren Tayvan'a sert bir uyarı geldi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ile 2 yıllık bir sürenin ardından görüşen Çin Savunma Bakanı Vey Fenghe'nin sözleri kısa sürede dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Tayvan konusunda açıklamalarda bulunan Fenghe, Çin'in Tayvan ile 'barışçıl bir yeniden birleşme' aradığı yönündeki uzun süredir devam eden tutumunu yineledi.

BAKAN AÇIKLADI: EZERİZ!

Pekin'in, Tayvan'ın bağımsızlığı için her türlü baskıyı 'ezeceği' konusunda uyarılarda bulunan Fenghe sözlerine şöyle devam etti;

'Tayvan'ın bağımsızlığını sürdürmeye yönelik her türlü girişimi kararlılıkla ezeceğiz. Ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savaşacağız.'

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Halk Kurtuluş Ordusu (HKO) amfibi tankları, Tayvan'ın güneydoğusundaki Fujian eyaleti açıklarında bir adada yürütülen bir tatbikat sırasında bir plaja çıkartma yapıyor... (Fotoğraf: AFP)

'DESTEK VERENLERİN SONU İYİ OLMAYACAK'

Tayvan'ın bağımsızlığını 'çıkmaz sokak' olarak nitelendiren Çinli bakan 'Hiç kimse Çin silahlı kuvvetlerinin toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını ve kabiliyetini küçümsememelidir. Çin'i bölmek amacıyla Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyenlerin sonu kesinlikle iyi olmayacak' ifadelerini kullandı.

BIDEN ÇİN'İ UYARMIŞTI: ASKERİ OLARAK SAVUNURUZ

ABD Başkanı Biden olası bir Çin işgalinde Tayvan'ı askeri olarak savunacağını söylemiş ve ABD'nin Çin'in Tayvan'ın kontrolünü zorla ele geçirme girişimine askeri olarak müdahale edip etmeyeceği sorulduğunda Yaptığımız taahhüt bu' demişti.

Biden'ın açıklamasına Çin'den cevap gecikmemiş, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin 'Çin halkının ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığını ve güçlü yeteneğini hiç kimse küçümsememelidir'' diyerek ABD Başkanı Biden'a uyarıda bulunmuştu.