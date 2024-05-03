×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Çin'den Ay'ın karanlık yüzüne yolculuk

Güncelleme Tarihi:

#Çin#Uzay#Chang'e-6
Çinden Ayın karanlık yüzüne yolculuk
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 15:43

Uzayda keşif çalışmalarına devam eden Çin, Ay'ın karanlık yüzünden örnek toplamak üzere Chang'e-6 keşif aracını uzaya gönderdi.

Haberin Devamı

Chang'e-6 uzay aracı Uzun Yürüyüş-5 roketi ile yerel saatle 17.27’de Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi’nden uzaya gönderildi. Uzay aracının roketten ayrıldıktan sonra ayın yörüngesine ulaşmasının 4-5 gün sürmesi, Haziran başında ise yüzeye iniş yapması bekleniyor.

Toplam 53 gün sürecek misyon çerçevesinde uzay aracının tarihte ilk kez Ay'ın bilinmeyen karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplaması ve dünyaya geri getirmesi planlanıyor. Uzay aracının Ay’a iniş yaptıktan sonra 2 gün boyunca 2 kilogram numune toplaması bekleniyor.

Chang'e-6 aracının toplayacağı örneklerin bilim uzmanlarının Ay ve Güneş sisteminin evrimini yeniden incelemesine yardımcı olacağı ve Çin'in ay hedeflerini ilerletmek için önemli veriler sağlayacağı düşünülüyor.

Çin, 2019’da Chang'e-4 misyonu çerçevesinde ayın karanlık yüzüne inen ilk ve tek ülke olmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Uzay#Chang'e-6

BAKMADAN GEÇME!