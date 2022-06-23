Omicron'da dünyayı korkutan haber! 3 yaşındaki çocuklara test kararı...

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'Sıfır-Kovid' politikası kapsamında aldığı sert koronavirüs kısıtlamaları ile adından sık sık söz ettiren Çin yine herkesi şaşırtan bir kararla dünya gündeminde.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARA PARKTA OYNAMALARI İÇİN PCR TESTİ!

Çin'de şimdiye kadar parklardan yayılan bir koronavirüs dalgası görülmedi. Resmi açıklanan son rakamlara göre ülkedeki 3 ila 17 yaş arasındaki çocukların yüzde 95'inden fazlası artık tam olarak aşılanmış durumda.

Pekin Belediye Parklar İdaresi, bundan sonra parklarda oyun oynamak isteyen çocukların 72 saatten daha eski olmayan negatif test sonucu göstermelerinin zorunlu olduğunu açıkladı.



Kentten gelen görüntülerde 3 yaşındaki çocuklara PCR testleri yapıldığı görüldü.



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Şimdiye kadar alınan kararlar çerçevesinde ebeveynler halka açık yerler için giriş şartlarını yerine getirdiği sürece, çocuklar testlerden muaftı. Ancak yeni dönemde çocukların hepsinin kimlik kartlarını kontrol makinelerinden geçirmesi ya da sağlık durumlarını başka birinin telefonuyla kontrol ettirmeleri gerekecek.

TEPKİ İLE KARŞILANDI

Söz konusu karar Pekin'in koronavirüs ile başa çıkmak için aldığı çılgınca kararların son halkası.

Yeni kural halihazırda kısıtlamalardan bunalan yerel halk tarafından tepki ile karşılandı. Çin'in sosyal medyası Weibo'da karara tepki gösteren kent sakinleri bu politikanın ne kadar işe yarayacağını sorgulayan afişler ve posterler paylaştı.

Aileler çocuklarının toplu testlere dahil edilmesinin ve parkta oyun oynamak gibi basit bir haktan mahrum kalmalarının büyük bir dayatma olduğunu vurguladı.



Pekin, Çin'in finans merkezi Şangay'ın aksine bugüne kadar çok büyük kapanmalar olmadan koronavirüs dalgalarını kontrol altına almayı başardı. Çin Komünist Partisi bu durumun 2022'nin ikinci yarısında da devam etmesi için baskıyı artırıyor.

Yetkililer 'insanların yürüdüğü her yerde 15 dakikada ulaşılabilecekleri bir test kabini olması' sözünü yerine getirebilmek için başkent Pekin'in de içlerinde bulunduğu birçok şehirde test merkezleri kurdu.



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Koronavirüsün Omicron varyantı gibi daha bulaşıcı türlerini geri püskürtmek için kendisini dünyanın geri kalanından izole etmeye çalışan Çin koronavirüs pandemisinde yeni dönemi de güvence altına almak istiyor. Ancak Omicron varyantı ile ilgili gelen son haberler bunun o kadar kolay olmayacağını ortaya koydu.

HEM DOĞAL BAĞIŞIKLIK HEM AŞIDAN KAÇMAYI BAŞARIYOR

Harvard Tıp Okulu'ndan bilim insanlarının yaptığı son araştırmaya göre, Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 alt varyantları hem aşılama hem de doğal bağışıklık yoluyla sağlanan antikorlardan kaçmayı başarıyor.

Koronavirüs aşıları hastalığa karşı hala en etkin korumayı sağlasa da Omicron'un alt varyantlarının yaptığı sürpriz sonrası aşı üreticileri 'güçlendirilmiş aşılar' için düğmeye bastı.



ABD VE AVRUPA'DA HAKİM OLACAK

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BA.4 ve BA.5, bugüne kadar bildirilen en hızlı yayılan varyantlar. Avrupa ve ABD'den yapılan son açıklamalara göre varyantların ABD, İngiltere ve Avrupa'nın kalan kısmında hakim olması bekleniyor.