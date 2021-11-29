Çin’den Afrika’ya 1 milyar dozluk koronavirüs aşısı sözü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbulda fırtına paniği Metrobüsler motosiklelilere duvar olduİstanbul'da fırtına paniği! Metrobüsler motosiklelilere duvar oldu#İstanbul
Mustafa Cengize veda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...Mustafa Cengiz'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve spor dünyası yalnız bırakmadı...#Mustafa Cengiz
Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklamaBill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama#Koronavirüs
Son dakika... Valilik duyurdu Lodos nedeniyle İstanbulda yarın okullar tatilSon dakika... Valilik duyurdu! Lodos nedeniyle İstanbul'da yarın okullar tatil#Okul
Omicrona Türkiyede rastlandı mı Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladıOmicron'a Türkiye'de rastlandı mı? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı#Koronavirüs
Can kaybı maalesef artıyor İstanbul Valiliğinden flaş uyarıCan kaybı maalesef artıyor! İstanbul Valiliği'nden flaş uyarı#Hava Durumu
Maçta ilk gol geldi Mesuttan büyük hata...Maçta ilk gol geldi! Mesut'tan büyük hata...#Süper Lig
Meteorolojiden yeni açıklama... Hızı 100 kmyi aşacakMeteoroloji'den yeni açıklama... Hızı 100 km'yi aşacak#Meteoroloji
Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe otobüsüne saldırı Yaralanan olmadı...Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Yaralanan olmadı... #Fenerbahçe
Akkuyuda adım adım sona... Türkiyeyi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyorAkkuyu'da adım adım sona... 'Türkiye'yi tarihi bir noktaya daha da yakınlaştırıyor'#Mersin
Görenler şaşkına döndü Düğün eğlencesinde başlarına gelmeyen kalmadıGörenler şaşkına döndü! Düğün eğlencesinde başlarına gelmeyen kalmadı#Damat
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar: Faiz, enflasyon ve asgari ücret mesajı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ebru Şallının babası toprağa verildiEbru Şallı'nın babası toprağa verildi#Ebru Şallı
Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:#Prenses Charlene
Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım'#Seren Serengil
HABERLERDünya Haberleri

Çin’den Afrika’ya 1 milyar dozluk koronavirüs aşısı sözü

#Çin#Afrika#Koronavirüs
Çin’den Afrika’ya 1 milyar dozluk koronavirüs aşısı sözü

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin’in Afrika’ya Covid-19’a karşı 1 milyar doz aşı sağlayacağını aktararak, Çin’in Afrika’dan yaptığı ithalatın 300 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Haberin Devamı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, video konferans yoluyla katıldığı Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Çin Devlet Başkanı Xi, Çin'in Afrika ülkelerine 1 milyar doz daha Covid-19 aşısı göndereceğini aktardı. Çin’in Afrika finans kurumlarına 10 milyar dolarlık kredi limiti sağlayacağını aktaran Xi, Çinli şirketlerin önümüzdeki 3 yıl içinde Afrika'ya 10 milyar dolardan az olmamak kaydıyla yatırım yapmaya teşvik edileceğini açıkladı.

İTHALATIN 300 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Devlet Başkanı Xi, Çin'in ham petrol ve mineral arzının ana kaynaklarından biri olan Afrika'dan toplam ithalatının önümüzdeki 3 yıl içinde 300 milyar dolara ulaşacağını belirterek, iki tarafın sağlık, dijital inovasyon, yeşil dönüşüm, ticaretin teşviki ve geliştirilmesi gibi alanlarda işbirliği yapacağını sözlerine ekledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Afrika#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen