Çin'den AB'ye: Karışma

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Çin yönetimi, Avrupa Birliği'ne Çin'deki yargı sürecine kabaca müdahale ettiği gerekçesiyle sert tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Çin Gang, basında yer alan açıklamasında, Çin vatandaşı Wo Weihan hakkındaki ölüm cezasının infaz edilmesine AB ve Avusturya tarafından gösterilen tepkiyi eleştirdi.



Çin'in bir hukuk devleti olduğunu ifade eden sözcü Çin Gang, "Tayvan için casusluk yapmak suçuyla yargılanan Wo Weihan hakkında verilen mahkeme kararının Çin'in hukuk egemenliği kapsamında olduğunu" savundu.



Sözcü, "AB'nin Çin mahkemelerinin hukuka göre verdiği karara suçlama yöneltmekle Çin'in yargı çalışmalarına kabaca müdahale ettiği gibi adaleti de çiğnediğini ve iki taraf arasında insan hakları alanındaki diyaloğun sağlıklı biçimde sürdürülmesinin temelini zedelediğini" ileri sürdü.



Çinli yetkili, Avrupa Birliği'nden yanlışlıklarını derhal düzelterek başka ülkelerin adalet sistemine müdahale girişimlerine derhal son vermesini istediklerini belirtti.

