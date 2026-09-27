Çin'den ABD'ye sürpriz hediyeler

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Sıçuan eyaletindeki Çıngdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü'nde yaşayan pandalar "Ping Ping" ve "Fu Şuang", bu sabah uçakla ABD'ye gönderildi.

Pandalar, Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile Atlanta Hayvanat Bahçesi arasındaki koruma anlaşması kapsamında 10 yıllığına ödünç veriliyor.

Xinhua'nın haberine göre, Devlet Başkanı Şi, 23-25 Eylül tarihlerinde Washington'a yaptığı ziyarette, pandaların birkaç gün içinde yeni yuvaları Atlanta'ya geleceğini ve Amerikan halkıyla buluşacağını belirtti. Pandaların ABD'ye gönderilmesini "iyi haber" olarak nitelendiren Şi, bunun Çinliler ile Amerikalılar arasındaki dostluğun bir örneği olduğunu ifade etti.

Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan son pandalar 2024'te Çin'e iade edilmişti. Panda ödünç verme programı, Pekin ile Washington arasındaki gerilimler nedeniyle bir dönem askıya alınmıştı.