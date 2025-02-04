Çin'den ABD'ye rest: Trump'ın tarifelerine sert yanıt

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ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşını başlatarak Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesinin yanı sıra Çin'e de yüzde 10'luk bir ek vergi kararı aldı.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Çin'e yönelik gümrük vergisi artışının gerekçesi olarak, Çinli yetkililerin, sentetik afyonun hammaddesi fentanil ve öncü kimyasallarının ABD'ye akışını kontrol etmekte başarısız olması gösterildi.

Açıklamada ayrıca Çin'in, "fikri mülkiyet hırsızlığı, zorla teknoloji transferi ve diğer makul dışı davranışlarının" yanı sıra "terör izleme listesindeki kişiler dahil Çin'den düzensiz göçün artması" da ilave verginin sebepleri arasında sayıldı.

Trump, 4 Şubat'ta ABD yerel saatiyle gece yarısından sonra yürürlüğe gireceği belirtilen tariflere ilişkin dün, önümüzdeki 24 saat içinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi yapmayı planladığını söyledi.

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TRUMP'IN TARİFLERİNE ÇİN'DEN MİSİLLEME

Çin, ABD'den ithal edilen enerji, araç ve ekipmanlara gümrük vergisi uygulayacağını duyurarak dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında tırmanan ticaret savaşında atağa geçti.

Pekin yönetimi, ABD'den ithal edilen kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yüzde 15, ham petrol, tarım makineleri, büyük motorlu araçlar ve kamyonetlere ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirildiğini açıkladı.

Getirilen yüzde 10 ek gümrük vergisinin önlem olduğunu belirten Pekin yönetimi, Washington'un “tek taraflı tarife artışına” yanıt olduğunu söyledi.

Çin, ABD'nin kararının “Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini, kendi sorunlarını çözmek için hiçbir şey yapmadığını ve Çin ile ABD arasındaki normal ekonomik ve ticari işbirliğini bozduğunu” vurguladı.

Vergi kararının 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydeden Pekin yönetimi, “kötü niyetli” vergiler nedeniyle DTÖ'ye şikayette bulunacaklarının altını çizdi.

Çin'in geçen yıl ABD'den gerçekleştirdiği petrol, kömür ve LNG ithalatı, 7 milyar dolardan fazla bir miktara mal olmuştu.

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ABD ŞİRKETLERİNE YAPTIRIM

Çin'in ABD'ye yönelik kararları, yüzde 10 vergi getirilmesiyle sınırlı kalmadı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, ABD'li teknoloji devi Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'li hazır giyim grubu PHV ve biyoteknoloji şirketi Illumina'nın, "Çin şirketlerine yönelik ayrımcı uygulamaları" nedeniyle "güvenilmez varlık" listesine alındığı bildirdi.

Söz konusu şirketlerin normal ekonomik alışverişlere, Çin şirketlerinin meşru halklarına ve çıkarlarına zarar verdiği ileri sürülen açıklamada, tedbirin Çin'in "ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumayı amaçladığı" ifade edildi.

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Ticaret Bakanlığı, ulusal güvenlik çıkarlarını korumak amacıyla tungsten, tellür, rutenyum ve molibdenle ilgili ürünlere ihracat kontrolleri uygulanacağını belirtti.