Çin’den ABD’ye korona suçlaması: ‘ABD ordusu virüs atmış olabilir’

Çin hükümeti koronavirüs salgının kaynağı konusunda ABD’yi doğrudan hedef almaya başladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “Vuhan virüsü” tabirini kullanması ABD Başkanı Trump’ın da “Çin’den başlayan salgın” demesi Çinli yetkililerin tepkisini çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Twitter hesabından “Virüsü Vuhan’a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu” ifadesini kullandı. Zhao Lijian daha sonra komplo teorileriyle meşhur bir sitenin “Koronavirüsün ABD’den geldiğini ispatlayan kanıtlar” başlıklı bir makalesini paylaştı. Makalede, ABD ordusunun Maryland’daki Fort Detrick isimli biyolojik silah laboratuvarını kapatmasından ve bu durumun koronavirüsle bağlantısından bahsediliyor. Çin Dışişleri Bakanlığı’nın dünkü basın toplantısında ‘Çin, virüsle ilgili ABD’yi mi suçluyor’ şeklindeki soruya Sözcü Geng Shuang, “ABD dahil uluslararası toplumun virüsün kaynağı konusunda farklı fikirleri var” yanıtını verdi.

‘KÖKENİ PAZAR’ DENİLMİŞTİ

Çin’in komplo iddialarını gündeme getirmesi koronavirüsle mücadelesinde önemli başarı elde ederek, yeni vaka sayısını günde sadece 8 seviyesine indirilmesinin ardından geldi. Çin’de son haftalarda ülkenin önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, virüsün Vuhan’da çıkmasının, virüsün kaynağının Çin olduğu anlamına gelmediği iddiasını öne sürmüştü. Oysa Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Müdürü Gao Fu, salgının en yoğun olduğu şubat ayında yaptığı açıklamada “Yeni koronavirüsün kökeni, Vuhan deniz ürünleri pazarında yasadışı olarak satılan yaban hayvanlarıdır” açıklamasında bulunmuştu.

‘HERHANGİ BİR KANIT YOK’

Fransız AFP Ajansı, Çin’de 3100’den fazla kişinin öldüğüne işaret ederek Çinli yetkililerin komplo teorilerini güçlendirerek toplumdaki rahatsızlık duygusunu etkilemek istediğini öne sürdü. Chicago Üniversitesi’nden Prof. Dali Yang, ABD’yi suçlayan Çinli sözcünün bilim insanı değil bir diplomat olduğunu belirterek, iddianın bir kanıta dayanmadığını vurguladı.