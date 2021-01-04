MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇin'den ABD'nin savunma bütçesine sert tepki
GeriDünya Çin'den ABD'nin savunma bütçesine sert tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA / Reuters
Haber Giriş: 04.01.2021 - 17:49 | Son Güncelleme:

Çin'den ABD'nin savunma bütçesine sert tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin'den ABD'nin savunma bütçesine sert tepki
Abone Olgoogle-news

Çin, ABD Senatosu'nda kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na (NDAA) tepki gösterdi. Çin Savunma Bakanlığı ABD'nin savunma bütçesiyle ilgili 'Çin'in iç işlerine müdahale ediliyor' açıklaması yaptı.

Global Times gazetesinde yer alan habere göre, Çin Savunma Bakanlığı, ABD Senatosu'nda onaylanan tasarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kabul edilen savunma bütçe tasarısının "Soğuk Savaş zihniyetini" yansıttığı belirtilen açıklamada, bu tasarıyla Çin'in içişlerine karışıldığı ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl aralık ayı başında Kongre'de kabul edilen 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçe tasarısını 23 Aralık 2020'de veto etmişti.

Savunma bütçesi, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da 3'te 2'nin üzerinde oyla kabul edilerek cuma günü yasalaştı.

Savunma bütçesinde Çin’e karşı "Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi'nin kurulması öngörülürken, ABD’nin Pasifik bölgesindeki askeri gücünü tahkim etmek, bölgedeki ortak ve müttefiklere destek vermek üzere bu inisiyatif için Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığının bütçesine ilave 2,2 milyar dolar kaynak ayrılıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle