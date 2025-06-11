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Çin'den 53 ülkeye 'sıfır gümrük vergisi' kararı

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#Çin#Afrika#Sıfır Gümrük Vergisi
Çinden 53 ülkeye sıfır gümrük vergisi kararı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 17:47

Çin'in, diplomatik ilişkisi olan 53 Afrika ülkesinden ithal edilen tüm ürünlere gümrük vergisini sıfırlayacağı duyuruldu.

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Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) Sonuçlarının Uygulanması Bakanlar Düzeyinde Koordinasyon Toplantısı, bugün Çin’in Hunan eyaletinin başkenti Changsha’da başladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, toplantıya bir tebrik mesajı göndererek, sıfır gümrük vergisi uygulamasını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin’de düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lin, yeni uygulamanın Afrika ülkelerinden Çin’e yapılan ihracatı kolaylaştırmayı hedeflediğini belirterek, Çin’in Afrika ülkeleriyle dayanışma ve iş birliğini dış politikasının önceliği olarak gördüğünü ifade etti. 

Sözcü Lin, ilerleyen dönemde Çin’in kendi tarzında modernleşmeyi güçlendireceğini, Afrika ülkelerinin kalkınmasını hızlandıracağını ve Küresel Güney ülkeleri arasındaki dayanışmayı artıracağını vurguladı.

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#Çin#Afrika#Sıfır Gümrük Vergisi

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