Çin’den 100’üncü yıl uyarısı: ‘Çelik duvara çarparsınız’

ÇİN Komünist Partisi’nin (ÇKP) 100’üncü kuruluş yıldönümü için ülkenin başkenti Pekin’in Tiananmen meydanında gösteriler düzenlendi. 70 bin kişinin katıldığı törende konuşma yapan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in sert tonu dikkat çekti.

SERT SÖZLER

Çin Halk Cumhuriyeti’nin ve ÇKP’nin kurucusu Mao Zedung’un giydiği dik yakalı gri kıyafetin bir benzerini giyen Şi Cinping, Çin’in yabancı güçler karşısında “ezilmeyeceğini” ve “boyun eğmeyeceğini” söyledi. Şi, “Buna cüret eden her kim olursa, kafaları 1.4 milyar Çinli tarafından çelikten yapılmış Çin Seddi’ne kanlı bir şekilde çarpılır” ifadesini kullandı.





BİRLEŞME SÖZÜ

Yaklaşık bir saat süren konuşmasında Tayvan ve Hong Kong’a da değinen Cinping, Çin ordusunu güçlendirme, Tayvan’la birleşme ve Hong Kong’da sosyal istikrarı yeniden sağlama’ sözü verdi. Çin’in yeniden birleşmesinin partinin değişmez hedefi olduğunu söyleyen Şi, “Tayvan Boğazı’nın her iki yakasındaki yurttaşlar da dahil olmak üzere Çin’in tüm oğulları ve kızları birlikte çalışmalı ve dayanışma içinde ilerlemeli, herhangi bir ‘bağımsız Tayvan planını’ kararlılıkla ezmeliler” ifadelerini kullandı.

BATI’YA YANIT

“Sadece sosyalizm Çin’i kurtarabilir” diyen Cinping’in konuşmasındaki sert tonun, ABD ve Batı’nın Çin’e karşı oluşturduğu cepheye bir yanıt niteliğinde olduğu düşünülüyor. İki cephe arasındaki ilişkiler son dönemde Çin’deki insan hakları ihlalleri, ticaret ve salgın kaynaklı sorunlar nedeniyle son derece kötüleşmişti. Son NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde Çin, “uluslararası düzene tehdit” olarak tanımlanmıştı.

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