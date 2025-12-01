×
HABERLERDünya Haberleri

Çin'deki Tai Po yangınında ölenlerin sayısı 151'e çıktı: 13 kişi gözaltında

#Hong Kong#Tai Po#Yangın
Çindeki Tai Po yangınında ölenlerin sayısı 151e çıktı: 13 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 13:58

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po ilçesinde 26 Kasım'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 151'e yükseldiği kaydedildi. Yapılan incelemeler sonucunda, bina dışındaki iskeleleri kaplayan koruyucu filenin yangına dayanıklılık standartlarını karşılamadığı tespit edildi. Hong Kong polisi, yangında ihmali bulunduğu düşünülen 13 kişiyi gözaltına aldı.

Hong Kong Güvenlik Bakanı Chris Tang, yangınla ilgili basına açıklamalarda bulundu.

İlk incelemelerde, bina dışındaki iskeleleri kaplayan koruyucu filenin standartlara uyduğu yönünde bulgular tespit edilmiş olsa da Tang, yangın söndürüldüğü için daha önce ulaşılamayan yerlere ulaşıp numune alabildiklerini söyledi.

Tang, yangın sonrası erişilebilen alanlardan alınan 7 numuneye ilişkin yapılan incelemelerde filenin yangına karşı dayanıklı olmadığının tespit edildiğini belirtti.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hong Kong Polis Gücü Suç ve Güvenlik Direktörü Chan Tung, yangına ilişkin büyük bir soruşturmaya başladıklarını belirterek, 13 kişiyi gözaltına aldıklarını kaydetti. Tung, gözaltına alınanların yaşlarının 40 ile 77 arasında olduğunu ifade etti.

Çindeki Tai Po yangınında ölenlerin sayısı 151e çıktı: 13 kişi gözaltında

8 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Hong Kong Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, bugün 8 kişinin daha cansız bedenine yanan binalarda yapılan aramalarda ulaşıldı.

Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 151'e yükseldi, daha önce yardım çağrısı alınan onlarca kişiye ise halen ulaşılamıyor.

Ayrıca, yetkililer, bugün itibarıyla yangın mağdurlarına yapılan bağışların 900 milyon Hong Kong dolarına (115 milyon ABD doları) ulaştığını duyurdu.

Şimdiye kadar 683 kişi otel ve pansiyonlara yerleştirilirken 1144 kişi de geçici konutlara taşındı.

İtfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sürerken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Çindeki Tai Po yangınında ölenlerin sayısı 151e çıktı: 13 kişi gözaltında

TAİ PO YANGINI

Tai Po ilçesinde Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Yaklaşık 4 bin 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen sitedeki 8 apartmandan 7'si alevler içinde kalırken yangının söndürülmesi yaklaşık 2 gün sürmüştü.

Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarm verilmesine yol açan olay, kentte son 70 yılda en fazla can kaybına neden olan yangın olarak kayıtlara geçmişti.

Yangına ilişkin soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, sitedeki tadilatı yapan inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendisin olduğu 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) da tadilat çalışmalarındaki usulsüzlüklere ilişkin başlattığı yolsuzluk soruşturmasında 11 kişiyi gözaltına almıştı.

#Hong Kong#Tai Po#Yangın

