Çin'deki 'gizli toplantı' sızdı! Adım adım işgal

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Dünyanın gözü kulağı Ukrayna savaşında. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Savaş ihtimali iki taraftan gelen sert açıklamalar ile artarken Çin'den sızan görüntü tabiri caizse gündeme bomba gibi düştü.

Tayvan ve Çin, 1949 yılındaki iç savaş sırasında ayrıldı. Ancak Çin ada üzerindeki hak iddiasını hala sürdürüyor.

Çinli generallerin ve yetkililerin Tayvan savaşı için hazırlandıkları toplantının ses kaydı sızdırıldı.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu toplantıdan çekilen bir kare de ABD'de yaşayan Çinli muhalif grup tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Aynı habere göre, söz konusu toplantıda Çinli yetkililerin 140 bin askerden oluşan bir işgal planını tartıştıkları duyuluyor. Ses kaydında bir Çinli yetkilinin 'Savaş başlatmaktan ve Tayvan'ı ezmekten çekinmeyeceklerini' söylediğini anlar da yer alıyor.

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Söz konusu kayıt, ABD'de yaşayan Çin doğumlu bir sürgün olan Wang Dinggang tarafından kurulan Lude Media tarafından kamuoyuna açıklandı.

Lude Media kaydı üst düzey ordu mensuplarından aldıklarını öne sürdü.

Halk Kurtuluş Ordusu (HKO) amfibi tankları, Tayvan'ın güneydoğusundaki Fujian eyaleti açıklarında bir adada yürütülen bir tatbikat sırasında bir plaja çıkartma yapıyor... (Fotoğraf: AFP) Halk Kurtuluş Ordusu (HKO) amfibi tankları, Tayvan'ın güneydoğusundaki Fujian eyaleti açıklarında bir adada yürütülen bir tatbikat sırasında bir plaja çıkartma yapıyor... (Fotoğraf: AFP)

ÇİN'E GÖZDAĞI: İKİ KERE DÜŞÜNÜN

Geçtiğimiz günlerde Tayvanlı yetkililer, başkent Pekin'i vurabilecek füzelere sahip olduklarını iddia ederek, Çin'i ada ülkesine saldırmadan önce iki kez düşünmesi gerektiğinin altını çizmişlerdi.

Tayvan Yasama Meclisi Başkanı You Si Kun, ülke basınına yaptığı açıklamada Çin'in işgal kararı alması durumunda ülkesinin Yun Feng süpersonik seyir füzelerini kullanmaktan çekinmeyeceği bilgisine yer vermişti.

Kun, 'Yung Fend füzeleri zaten Pekin'i vurabilir ve Tayvan'ın Pekin'e saldırma yeteneği var' demişti.

ÇİN UYARMIŞTI: EZERİZ

Bu açıklamadan birkaç gün önce ise Pekin'in, Tayvan'ın bağımsızlığı için her türlü baskıyı 'ezeceği' konusunda uyarılarda bulunan in Savunma Bakanı Vey Fenghe sözlerine şöyle devam etmişti;

'Tayvan'ın bağımsızlığını sürdürmeye yönelik her türlü girişimi kararlılıkla ezeceğiz. Ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savaşacağız.'

Tayvan ordusuna ait askeri helikopterler, 5 Ekim 2021'de, Taipei ile Pekin arasındaki artan gerilimin ortasında Ulusal Gün kutlamaları öncesinde uçuş provası yapıyor... (Fotoğraf: AFP) Tayvan ordusuna ait askeri helikopterler, 5 Ekim 2021'de, Taipei ile Pekin arasındaki artan gerilimin ortasında Ulusal Gün kutlamaları öncesinde uçuş provası yapıyor... (Fotoğraf: AFP)

'DESTEK VERENLERİN SONU İYİ OLMAYACAK'

Tayvan'ın bağımsızlığını 'çıkmaz sokak' olarak nitelendiren Çinli bakan 'Hiç kimse Çin silahlı kuvvetlerinin toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını ve kabiliyetini küçümsememelidir. Çin'i bölmek amacıyla Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyenlerin sonu kesinlikle iyi olmayacak' ifadelerini kullanmıştı.

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BIDEN ÇİN'İ UYARMIŞTI: ASKERİ OLARAK SAVUNURUZ

ABD Başkanı Biden olası bir Çin işgalinde Tayvan'ı askeri olarak savunacağını söylemiş ve ABD'nin Çin'in Tayvan'ın kontrolünü zorla ele geçirme girişimine askeri olarak müdahale edip etmeyeceği sorulduğunda Yaptığımız taahhüt bu' demişti.

Biden'ın açıklamasına Çin'den cevap gecikmemiş, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin 'Çin halkının ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığını ve güçlü yeteneğini hiç kimse küçümsememelidir'' diyerek ABD Başkanı Biden'a uyarıda bulunmuştu.