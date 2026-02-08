Çin'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 8'e yükseldi

Haberin Devamı

Ulusal basındaki haberlere göre, Şuocou ilinin Şanyin ilçesinde Jiapeng Biyoteknoloji şirketine ait atölyede dün meydana gelen patlamanın ardından 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu.

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamlarken can kaybı sayısı 8'e yükseldi.

Dün ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken tehlikeli kimyasalları işleme lisansı olmayan şirketin yasal temsilcisi gözaltına alındı.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

Son olarak Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Baotou şehrinde 18 Ocak'ta kamuya ait Baogang United Steel şirketinin işlettiği fabrikada meydana gelen patlamada 10 işçi hayatını kaybetmişti.

