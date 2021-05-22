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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.05.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Çin'deki depremlerde can kaybı üçe çıktı

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Çin'deki depremlerde can kaybı üçe çıktı

7.3 ve 6.1 büyüklüğündeki depremler onlarca şehirde hissedildi, güneybatıdaki Yunnan'da enkazdan yeni ceset ve yaralılar çıkarıldı.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Yunnan'da meydana gelen depremde 3 kişinin öldüğünü, 27 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yetkililer, Yunnan'daki 6,1 büyüklüğündeki depremden saatler sonra Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde de 8 kişinin yaralandığını kaydetti.

Çinghay'da en az 20 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yunnan'daki 6,1 büyüklüğündeki depremde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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