Çin’deki depremde 46 kişi yaşamını yitirdi

Haberin Devamı

Yerel saatle 12.52’de gerçekleşen deprem nedeniyle en az 46 kişi hayatını kaybetti. İlk depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıda bazı yollar ve evler, toprak kaymaları nedeniyle hasar gördü. Bazı bölgelerde iletişim kesildi. Depremin merkez üssüne 50 kilometre mesafedeki barajlarda ve hidroelektrik santrallerinde herhangi bir hasar olmazken, eyalet şebekesinde meydana gelen hasar yaklaşık 40 bin kullanıcıyı yer yer elektriksiz bıraktı. Deprem nedeniyle 4’üncü seviye afet alarmı ilan edilirken, çok sayıda itfaiyeci ve afet kurtarma ekibi de bölgeye sevk edildi.