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Çin’deki depremde 46 kişi yaşamını yitirdi

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#Çin#Deprem#Can Kaybı
Çin’deki depremde 46 kişi yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 07:00

Çin’in güneybatısındaki Siçuan eyaletinin başkenti Chengdu’da önceki gün 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Yerel saatle 12.52’de gerçekleşen deprem nedeniyle en az 46 kişi hayatını kaybetti. İlk depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıda bazı yollar ve evler, toprak kaymaları nedeniyle hasar gördü. Bazı bölgelerde iletişim kesildi. Depremin merkez üssüne 50 kilometre mesafedeki barajlarda ve hidroelektrik santrallerinde herhangi bir hasar olmazken, eyalet şebekesinde meydana gelen hasar yaklaşık 40 bin kullanıcıyı yer yer elektriksiz bıraktı. Deprem nedeniyle 4’üncü seviye afet alarmı ilan edilirken, çok sayıda itfaiyeci ve afet kurtarma ekibi de bölgeye sevk edildi.

Çin'de 6.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
daha fazla video içinÇin'de 6.6 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
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#Çin#Deprem#Can Kaybı

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