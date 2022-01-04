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Çin’deki 5.5 büyülüğündeki depremde yaralı sayısı 30’a yükseldi

#Çin#DEPREM#Yaralı
Çin’deki 5.5 büyülüğündeki depremde yaralı sayısı 30’a yükseldi

Çin’de pazar günü meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısının 30’a ulaştığı açıklandı.

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Çin’in Yunnan eyaletinin güneybatısında bulunan Lijiang kentinde kaydedilen 5.5 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 22’den 30’a yükseldi.

Eyalet yetkililerinden yapılan açıklamalara göre, tüm yaralılara gerekli tedavilerin yapıldığı ve tıbbi gözlem altında bulundukları belirtilirken, yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunan birinin olmadığı da ifade edildi.

Depremin, 4 kasabada toplam 26 bin 797 kişiyi etkilediği, hasar gören bin 546 hane bulunan 6 bin 848 kişinin ise başka yerlere taşındığı aktarıldı.

Deprem nedeniyle zarar gören enerji kaynaklarının, nakliye ve iletişim servislerinin ise büyük oranda restore edildiği öğrenilirken, depremden etkilenen bölge sakinleri için binlerce çadır, yorgan, katlanır yatak ve ceket temin edildi.

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