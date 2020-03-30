DHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 11:33,
Çin’de yolcu treni raydan çıktı: Yaralılar var
Çin’de yolcu treni meydana gelen heyelan nedeniyle raydan çıktı. Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Jinan kentinden Guangzhou kentine giden yolcu treni, Chenzhou kenti yakınlarında raydan çıktı. Yerel medya, son günlerde yağışların tetiklediği toprak kayması nedeniyle trenin raydan çıktığını duyurdu. Yetkililer, yaralanan yolcuların hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Yaralı sayısı hakkında ise henüz açıklama yapıldı.
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