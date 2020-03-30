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Dünya
DHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 11:33,Son Güncelleme:/

Çin’de yolcu treni raydan çıktı: Yaralılar var

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Çin’de yolcu treni raydan çıktı: Yaralılar var
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Çin’de yolcu treni meydana gelen heyelan nedeniyle raydan çıktı. Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Jinan kentinden Guangzhou kentine giden yolcu treni, Chenzhou kenti yakınlarında raydan çıktı. Yerel medya, son günlerde yağışların tetiklediği toprak kayması nedeniyle trenin raydan çıktığını duyurdu. Yetkililer, yaralanan yolcuların hastaneye kaldırıldığını duyurdu. 

Yaralı sayısı hakkında ise henüz açıklama yapıldı.

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