Çin'de yeni virüs tespit edildi: Beyne kadar etkiliyor...

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Bilim insanları, Çin'de kene ısırması yoluyla insanlara bulaşarak beyne kadar etkileyen yeni bir virüs tespit etti.

Bilim insanlarının "Wetland" (WELV) adını verdiği virüs, ilk olarak Çin'in Jinzhou kentindeki sulak alanda keneler tarafından ısırıldığını söyleyen 61 yaşındaki bir adamda görüldü.

New York Post'ta yer alan habere göre, ismi açıklanmayan Çinli hasta, kene ısırmasından beş gün sonra gittiği hastanede kusma, ağrısı ve ateş nöbetleri geçirdi.

İlk vaka, Haziran 2019'da görülürken yeni virüse ilişkin ayrıntılı rapor sağlık alanının en prestijli dergisi New England Journal of Medicine'de ayrıntılı olarak ele alındı.

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Raporda, yeni keşfedilen virüsün, Kenya'nın Nairobi kentindeki koyun ve keçilerde görülen ortonairovirüs ailesinden olduğu belirtildi.

Rapora göre Çinli bilim insanları, virüsü taşıyabilecek keneleri ve hayvanları aramaya başladı. Yaklaşık 14 bin 600 kene toplayan ve analiz eden Çinli bilim insanları, beş farklı kene türünde WELV virüsü tespit etti.

Çinli bilim insanları, yaptıkları analizlerde en sık Çin, Rusya ve Orta Avrupa'da bulunan Haemaphysalis concinna kene türüne rastladı.

Araştırmacılar ayrıca, kene ısırmasından sonra semptomlar gösteren 17 hastada ve çeşitli koyun, at, domuz ve kemirgenlerde WELV virüsünü tespit etti.

Virüsü laboratuvar farelerinde deneyen araştırmacılar, virüsün beyne ulaştığında ölümcül enfeksiyonlara yol açabileceğini ortaya çıkardı.

İnsanlarda ise ateş, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, artrit, sırt ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtiler gözlemlendi. Ayrıca, komaya giren bir hastanın beynini ve omuriliğini çevreleyen sıvıda yüksek beyaz kan hücresi sayısı tespit edildi.

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Virüs, doku hasarına ve kan pıhtılaşmasına yol açsa da tüm hastaların iyileştiği ve tedavi sonrası dört ila 15 gün içinde taburcu edildikleri belirtildi.