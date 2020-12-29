Çin’de yeni koronavirüs vakası alarmı

Çin’de dün itibariyle son 24 saatte 21 yeni koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından başkent Pekin’de sağlık önlemleri önemli derecede arttırıldı. Ülkedeki son vakaların büyük kısmının Pekin Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki Nanfaxin kasabasında görülmesi üzerine iki bölgede halkın tamamına korona testi yapıldı.

1 MİLYON KİŞİYE TEST

Koronavirüs vakalarının görüldüğü Chaoyang ve Shunyi bölgelerinde çok kısa süre içinde 1 milyon kişinin test edildiği ve yeni vakaya rastlanmadığı ifade edildi. Kent ve çevresinde maske takma kuralları, kamu alanlarında ateş ölçümü gibi önlemler sıkılaştırılırken, halka çocukların bu kış erken tatile girebileceği uyarısı yapıldı. Şehir sakinleri yeni yıl ve bahar festivali gibi tatil dönemleri esnasında gerekli olmadıkça kentten ayrılmamaları yönünde uyarıldı.

KATI TEDBİRLER

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan dün yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 6’sı yurt içi kaynaklı, 21 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Yurt içi kaynaklı vakaların tümüne Pekin’e komşu Liaoning eyaletinde rastlanırken, son 24 saatte virüse bağlı can kaybı olmadı. Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin’de bugüne kadar 86 bin 976 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 3 kişi iyileşti. Çin çok katı tedbirlerle hastalığı kontrol altına almış, iktidardaki Komünist Parti de bu başarıdan ötürü kendini tebrik etmişti.

VUHAN’I YAZAN GAZETECİYE HAPİS

Bu yılın başında Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla ilgili haberler yapan Çinli gazeteci Cang Can, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. South China Morning Post’un haberine göre, Şanghay’daki mahkeme 37 yaşındaki gazeteci Cang Can’ı, ‘ortalığı karıştırmak ve halkı kışkırtmaktan’ suçlu buldu. Cang’ın avukatı Cang Keke, mayıs ayında gözaltına alınan müvekkilinin birkaç aydır açlık grevinde olduğunu, sağlık durumu kötüleştiği için duruşmaya tekerlekli sandalyeyle katıldığını ifade etti.

MACARİSTAN 6 BİN DOZ RUS AŞISI ALDI

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya’dan satın alınan 6 bin doz koronavirüs aşısını teslim aldıklarını açıkladı. Bakan Szijjarto, aşıların değerlendirme süreci için Ulusal Halk Sağlığı Merkezi’ne gönderileceğini söyledi ancak aşılama takvimine dair detay vermedi. Avrupa Birliği kuralları gereği, Rusya’nın ‘Sputnik V’ aşısının bir üye ülke tarafından kullanılabilmesi için Avrupa İlaç Ajansı’ndan onay alması gerekiyor. Budapeşte’nin bu onayı beklemeden adım atması halinde Brüksel ile gerginlik yaşayabileceği belirtiliyor.